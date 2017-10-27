После выхода статьи haqqin.az о чрезмерном росте цен на цитрусовые в Баку на столичных рынках наблюдается снижение цен на эти плоды. Мониторинг показал, что цены на цитрусовые из африканских стран в бакинских супермаркетах снизились с 4,4 до 3,7-х, а на турецкие - с 3,8 до 2,8 маната.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, снижение цен связано со значительным увеличением поставок фруктов в страну. Покупка мандаринов, апельсинов, лимонов и грейпфрутов в Баку стала не столь накладной.

«В этом году недостатка в цитрусовых не будет. Никаких ограничений со стороны таможни не было. Спад цен на цитрусовые уже начался, и покупатели сами это видят», - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что на прошлой неделе haqqin.az писал о чрезмерном вздорожании цитрусовых в Баку. В среднем цена на фрукты выросла на 50%. Эксперты объясняли эту ситуацию фактором царящей на рынке монополии.