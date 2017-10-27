Служба Государственной безопасности продолжает интенсивные антитеррористические мероприятия на основе возбужденного в ведомстве уголовного дела. Об этом говорится в сообщении Отдела по связям с общественностью СГБ, поступившем в редакцию haqqin.az.

Согласно информации, 27 октября были задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана Хасрат Алигусейн оглу Алиев, Эмиль Ровшан оглу Насруллаев, Эльшад Гусейнага оглу Дадашев и Заур Талыб оглу Эйналов. Задержанные являются членами радикальной религиозно-экстремисткой группировки, принимавшими участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака.

Служба Государственной Безопасности также обещает представить общественности не представляющие тайны следствия аудио и видео-материалы по уголовному делу о подготовке терактов в Азербайджане.