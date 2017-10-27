Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гузанлы - Имамгулубейли - Орта Гарвенд - Хындырыстан в Агдамском районе, сообщает официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гузанлы - Имамгулубейли - Орта Гарвенд - Хындырыстан, которая соединит 14 населенных пунктов с населением в 29 тысяч человек, из предусмотренных в разделе расходов на государственные капиталовложения госбюджета Азербайджана на 2017 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог ОАО «Азеравтойол» будет выделено 5,4 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.