Евросоюз о провозглашении независимости Каталонии

Проведенное в парламенте Каталонии голосование по резолюции о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает турецкий телеканал NTV.



"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается единственным нашим собеседником. Надеюсь, испанское правительство сделает выбор в пользу силы аргументов, а не аргумента силы", - написал он в своем Twitter.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force. — Donald Tusk (@eucopresident) 27 октября 2017 г.

Отметим, что сегодня парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании.