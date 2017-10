Евросоюз о провозглашении независимости Каталонии

Проведенное в парламенте Каталонии голосование по резолюции о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск, сообщает турецкий телеканал NTV.



"Для ЕС ничего не меняется. Испания остается единственным нашим собеседником. Надеюсь, испанское правительство сделает выбор в пользу силы аргументов, а не аргумента силы", - написал он в своем Twitter.

For EU nothing changes. Spain remains our only interlocutor. I hope the Spanish government favours force of argument, not argument of force.