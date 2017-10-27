Коалиция опровергла заявление о перемирии между иракцами и курдами

Официальный представитель коалиции во главе с США полковник Райан Диллон опроверг собственное заявление телеканалу Rudaw о соглашении по прекращению огня между иракскими военными и курдскими военизированными формированиями пешмерга. Уточнение Диллон опубликовал на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

"Я сказал сегодня в интервью телеканалу Rudaw о "прекращении огня" между иракскими и курдскими силами", - уточнил он.

При этом американский полковник добавил, что стороны проводят консультации, речи об официальном режиме перемирия не идет.

Отметим, ранее курдские СМИ сообщили о временном прекращении огня между пешмерга и иракскими силовиками к северо-западу от Мосула. По их версии, соглашение было достигнуто в ходе переговоров делегации федерального правительства с командованием курдского ополчения на линии соприкосновения в районе Зуммара.