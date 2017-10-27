Цены на нефть эталонных марок повышаются, при этом в ходе торгов стоимость марки Brent превзошла отметку в $60 за баррель впервые с июля 2015 года, отмечает MarketWatch.

Котировки ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вечером увеличились на $0,66 (1,11%) - до $59,96 за баррель.

Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже к этому времени выросла на $0,83 (1,58%) - до $53,47 за баррель, что является максимальным показателем с середины апреля текущего года.