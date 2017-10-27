Новая функция в WhatsApp

Разработчики WhatsApp добавили в приложение пункт "Удалить для всех", который позволяет удалять сообщения не только из своего мессенджера, но и с устройства собеседника, сообщает Лайф.

Функция полного удаления сообщений доступна не только в личных, но и в групповых чатах в течение семи минут после их отправки. После чего избавиться от сообщения уже не удастся.

Чтобы воспользоваться новой опцией, необходимо обновить приложение. Функция доступна на устройствах под управлением Android, iOS и Windows Phone.