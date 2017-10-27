Конституционный суд Испании дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона, сообщает Pais.
"Конституционный суд дает три дня женералитету (региональному правительству), парламенту Каталонии и прокуратуре, чтобы принять решение о приостановлении решения о независимости", — пишет издание.
Каталонии дали три дня на отмену независимости
Конституционный суд Испании дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона, сообщает Pais.