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Каталонии дали три дня на отмену независимости

 

Конституционный суд Испании дал властям Каталонии три дня, чтобы приостановить одностороннее решение о независимости региона, сообщает Pais.

"Конституционный суд дает три дня женералитету (региональному правительству), парламенту Каталонии и прокуратуре, чтобы принять решение о приостановлении решения о независимости", — пишет издание.

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