Глава Amazon вновь обогнал Билла Гейтса в рейтинге Forbes

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос занял первое место в рейтинге Forbes, обогнав основателя Microsoft Билла Гейтса, сообщает РБК со ссылкой на сайт издания.

По данным Forbes, состояние Безоса оценивается в $92 млрд, а состояние Гейтса — в $90 млрд. Основатель Amazon увеличил свое состояние на 11,8%, то есть на $9,1 млрд. В то же время глава Microsoft смог заработать $415 млн, увеличив состояние на 0,4%.

Гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт занимает третью строчку рейтинга. Его состояние оценивается в $80,8 млрд. Состояние владельца Zara Амансио Ортега, который является четвертым в списке миллиардеров, - в $78,9 млрд.