Период празднования иракскими курдами своей без пяти минут независимости оказался, на удивление, коротким. Прошел лишь месяц после того, как на референдуме 25 сентября прошло почти единодушное голосование в пользу самостоятельности Иракского Курдистана, а правительство автономии уже объявило, что результаты голосования замораживаются на неопределенный период, чтобы разрядить кризис с властями Ирака.

Больше того, на восемь месяцев перенесены президентские и парламентские выборы в автономии, которые должны были пройти 1 ноября. Следует отдать должное Багдаду, там не стали делать вид, будто в Курдистане ничего не произошло и оно само рассосется. Буквально через пару недель после референдума иракские части и шиитская милиция начали наступление на регионы, контролируемые пешмергой – курдской милицией. Ожидания серьезных столкновений не подтвердились: Киркук и окружающие его нефтеносные регионы были возвращены практически без сопротивления, ведь среди самих курдов вовсе нет единства по вопросу, насколько нужно защищать идею независимости, от которой их отговаривали накануне референдума буквально все нынешние союзники, в широком ряду которых даже такие непримиримые враги, как США и Иран.

Ну и, конечно, сыграли свою роль заявления Багдада о том, что там не признают ни один из контрактов на освоение месторождений нефти и газа в Ираке, если они были заключены без участия правительства страны. Министр нефти Джаббар аль-Луэйби 19 октября пояснил возможным иностранным контракторам, что такие действия будут считаться нарушением законов Ирака и международных договоренностей.

У Эрбиля выбили возможность вести самостоятельную внешнеэкономическую деятельность. Грозящая Иракскому Курдистану изоляция и постоянное военное давление извне лишали бы смысла курдскую государственность. Вместо нарисованного в фантазиях нефтяного изобилия они получили бы нищету и непрекращающуюся войну, которая им порядком надоела.

Отсюда скорая готовность к переговорам с Багдадом «на основе Конституции Ирака». Нельзя недооценивать и закулисное давление со стороны Штатов, вооружающих пешмергу, и Турции, главного потребителя нефти и, в целом, основного торгового партнера иракских курдов. Туркам выгодно иметь в лице иракских курдов союзников, чтобы не допустить их объединения с сирийскими курдами, главными врагами Анкары. Почувствовав слабину Эрбиля (столица Иракского Курдистана), в Багдаде стали требовать возвращения курдской автономии в границы 2003 года. В общем, есть предмет для торга.

Среди возможных пострадавших от этого внезапного разворота Эрбиля может оказаться «Роснефть»: компания весьма активно работала с местным правительством как раз накануне референдума, и якобы были уже достигнуты соглашения о вложении около трех миллиардов долларов, в том числе в разработку месторождений в районе Киркука, который у курдов был отбит.

В то же время Багдад говорит о готовности вернуться к сотрудничеству в Иракском Курдистане с British Petroleum, которое было прервано войной еще в 2003 году. Впрочем, идеальная ситуация для чиновников, ведающих нефтяным ведомством Ирака, можно ожидать заманчивых предложений от лоббистов соперничающих компаний. При этом, конечно, рано говорить, что с курдским сепаратизмом в Ираке покончено. Багдад еще не обладает для этого необходимой силой и убедительностью. Но пока ему удается отыгрывать то, что было проиграно на этом направлении за последние годы.

Уверенность Масуда Барзани, президента Иракского Курдистана, в том, что заслуги пешмерги в борьбе с ИГИЛ дадут ему исключительные козыри и возможность диктовать свои условия центру, оказалась ничем не подкреплена. При этом не следует забывать, что отложенные на восемь месяцев выборы президента автоматически продляют полномочия Барзани на тот же срок. Он так просто от власти не откажется.