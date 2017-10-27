Подписаться на уведомления
 

Турция продолжает стягивать войска к сирийской границе

 

В рамках дислокации контингента ВС Турции в зоне деэскалации в сирийском Идлибе продолжается переброска военной техники и бронетранспортеров из различных провинций Турции, сообщает Анадолу.

Военный конвой после прибытия в Хатай направляется в соответствующие подразделения. В то же время некоторые военные подразделения, дислоцированные в Хатае, продолжают возводить пуленепробиваемую стену на сирийской границе. 

Отметим, что размещение турецкого контингента в зоне деэскалации в Идлибе началось 12 октября. Этому процессу предшествовала разведывательная операция.

366 просмотров


Старости
Washington Post: «Армения устроила резню в Карабахе»
Washington Post: «Армения устроила резню в Карабахе»
Наша погода
Сегодня 17° / 12°
28 Окт 19° / 14°
29 Окт 25° / 15°
30 Окт 26° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9782 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Митинг сторонников единства Испании в Барселоне
Reuters: В Сирии погибли более 130 российских наемников
Иракская армия занимает новые районы Курдистана по горячим следам
Азербайджанец умер в переполненной камере «Матросской тишины»
Мадрид распустил правительство и парламент Каталонии
Турция продолжает стягивать войска к сирийской границе
Из Каталонии массово уходит бизнес
Венгрия наложила вето на саммит Украина-НАТО
Барзани просто так не сдается наш комментарий
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Иране Есть погибшие и раненые
Глава Amazon вновь обогнал Билла Гейтса в рейтинге Forbes
Каталонии дали три дня на отмену независимости
Германия против независимости Каталонии
Новая функция в WhatsApp
МЧС проведет учения "Хазар-2017"
Нефть стремительно дорожает: Brent — выше $60 Впервые с 2015 года
Госдеп: Каталония - неотъемлемая часть Испании
Сегодня Ясамал остался без воды
Коалиция опровергла заявление о перемирии между иракцами и курдами
Евросоюз о провозглашении независимости Каталонии
Ильхам Алиев выделил деньги на новую дорогу
Перевозивший сборщиков хлопка автобус упал в реку ЧП в Геранбое; Обновлено 19:42
Испания аннулирует автономию Каталонии Обновлено 20:52
Новая спецоперация СГБ: задержаны 4 террориста срочно
На рынках Баку падение цен Рапорт Госкомтаможни
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться