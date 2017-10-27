Турция продолжает стягивать войска к сирийской границе

В рамках дислокации контингента ВС Турции в зоне деэскалации в сирийском Идлибе продолжается переброска военной техники и бронетранспортеров из различных провинций Турции, сообщает Анадолу.

Военный конвой после прибытия в Хатай направляется в соответствующие подразделения. В то же время некоторые военные подразделения, дислоцированные в Хатае, продолжают возводить пуленепробиваемую стену на сирийской границе.

Отметим, что размещение турецкого контингента в зоне деэскалации в Идлибе началось 12 октября. Этому процессу предшествовала разведывательная операция.