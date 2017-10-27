Азербайджанец умер в переполненной камере «Матросской тишины»

Обвиняемый в вымогательстве и похищении человека гражданин Азербайджана скончался в камере следственного изолятора «Матросская тишина», сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, инцидент произошел вечером 25 октября в СИЗО №1 на ул. Матросская Тишина. Вечером в одной из камер было обнаружено тело 38-летнего Джейхуна Ариф оглу Гасымова без внешних следов насильственной смерти.

«Обвиняемый по ч. 3 ст. 163 УК РФ («Вымогательство») и ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») содержался в камере, рассчитанной на 16 человек, однако фактически в ней находились 24 человека. По факту случившегося проводится проверка. Тело направили в морг для установления точной причины смерти. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», - пояснил источник.