Потерпев военно-политическое фиаско, руководство Курдской региональной автономии Ирака во главе с Масудом Барзани пытаются взять реванш на информационных фронтах.

Эрбиль в режиме взбесившегося принтера выдает сообщения о боестолкновениях между отрядами пешмерга и «агрессорами» - иракскими правительственными войсками и ополченцами Хашд аль-Шаади. Информация из курдских источников походит на фронтовые сводки – артиллерийские дуэли, обстрелы населенных пунктов, отбитые - с потерями для наступавших – атаки на позиции пешмерга. Словом, все серьезно и у неосведомленного читателя создается впечатление о полноценных боевых действиях. Причем, с точным указанием, кто на стороне добра, а кто – «воины тьмы».

От пропагандистов не отстают и эмиссары Барзани в столицах тех государств, на поддержку которых рассчитывает полностью обанкротившееся руководство КРАИ. В Вашингтоне, Москве и Тель-Авиве, в штаб-квартирах ООН и ЕС посланцы Эрбиля не скупятся на описания ужасов «агрессии Багдада, за спиной которого стоят Анкара и Тегеран» и на предсказания грядущего апокалипсиса, который вот-вот должен наступить в отдельно взятом регионе, если Иракский Курдистан и его президент Масуд Барзани срочно не получат финансовой, политической и военной поддержки от «прогрессивного мирового сообщества».

Этому самому «мировому сообществу» проблемы курдов и лично Барзани глубоко безразличны. Хотя бы потому, что не все страдают амнезией, а потому прекрасно помнят, что именно отвечало руководство Курдской автономии, когда те же представители Вашингтона, Евросоюза, НАТО и других влиятельных игроков уговаривали Эрбиль не спешить с проведением референдума. «Не захотели к нам прислушаться? Ну и кто ж вам теперь виноват?» - могли бы спросить эмиссаров Барзани представители мирового политического истеблишмента.

Но задать этот вопрос мешает одно обстоятельство – в поддержку их миссии выступили одновременно и израильское, и армянское лобби.

И вот уже Совет Безопасности ООН выражает обеспокоенность в связи со столкновениями между силами Ирака и Иракского Курдистана и призывает к диалогу между Эрбилем и Багдадом. И вот уже член Палаты Представителей Соединенных Штатов Рон Десантис предупреждает о возможной трагедии, которая произойдет, если Соединенные Штаты останутся безразличными к военной агрессии иранских боевиков против иракских курдов. И вот уже брат Барзани проводит встречи в Кнессете Израиля. А сын начальника его службы безопасности, представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр, получает доступ к одному из основных российских информационных каналов – РИА Новости.

В интервью корреспонденту которого на чистом глазу сообщает, что столкновения между курдскими отрядами, с одной стороны, и иракской армией и шиитским ополчением - с другой, происходят по всей линии их соприкосновения. «Сегодня уже война идет. Почти по всему фронту идут бои. Не знаю, чем это закончится…», - трагически вздыхает он. Не забывая проинформировать аудиторию, что в ситуацию на стороне Багдада прямо вмешивается Иран – на линии фронта присутствуют его советники и бойцы шиитского движения «Хезболла». Которые, разумеется, по словам Бабакра всячески зверствуют: «Как в Сирии себя вели, так и в Ираке».

Правда, описывая трагизм ситуации, представитель Демократической партии Курдистана не забывал и о текущей политической конъюнктуре. С учетом того, что у Кремля сейчас вновь период объятий с Анкарой, даже турецкие помидоры разрешено продавать, Бабакр ни словом не упомянул «злобного Эрдогана», одного из главных «вдохновителей нынешней агрессии против курдов».

Так что же происходит на самом деле? Правительственные войска действительно вошли на территорию Курдистана. Но не для его оккупации и штурма Эрбиля, как пытаются уверить нас эмиссары Барзани и их лоббисты. Задача иракской армии и поддерживающих ее парамилитаров заключается в установлении контроля на границах Ирака с Турцией и Ираном. Не более того, поскольку – и это четкая позиция Багдада, Тегерана и Анкары – возникший политический кризис в Иракском Курдистане должны решать сами курды.

Проблема в том, что Барзани прекрасно понимает, что при таком раскладе у него практически не остается шансов остаться у власти. И потому из Эрбиля в те отряды пешмерга, что еще сохраняют лояльность клану Барзани и его партии – ДПК – летят приказы оказывать противодействие продвижению правительственных войск, вплоть до открытия огня.

Вот только большая часть пешмерга эти приказы выполнять не испытывает никакого желания. И не потому, что они не воины. Наоборот, это закаленные бойцы, до последнего стоявшие под атаками боевиков Халифата, а при необходимости – бесстрашно шедшие в рукопашную или подрывавшие себя гранатой, чтобы избежать плена.

Но сейчас они в большинстве своем совершенно не хотят воевать за Барзани, приведшего их Курдистан к экономическому и политическому краху. Не хотят воевать за клан, члены которого за их спинами растаскивали доходы от продажи нефти и покупали себе роскошную недвижимость на Западе. В то время, как сражавшиеся на передовой бойцы пешмерга не получали денежного довольствия и вынуждены были продавать часть обмундирования, чтобы прокормить свои семьи.

У Барзани сейчас остается единственный шанс – вмешательство в его конфликт с Багдадом ООН и Вашингтона. В противном случае он становится политическим банкротом, а участь банкрота на Востоке куда как не завидна. А обеспечить это вмешательство можно только массированным вбросом дезинформации. Об иракско-иранской агрессии. О полноценной войне на территории курдской автономии. О многочисленных человеческих жертвах среди мирного населения Курдистана. Чем, собственно, при поддержке опытных лоббистов и занимаются сейчас эмиссары Барзани в иностранных столицах.