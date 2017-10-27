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Reuters: В Сирии погибли более 130 российских наемников

 

С января по сентябрь 2017 года в Сирии погиб как минимум 131 гражданин России. Все они — бойцы частных военных компаний, сообщает Reuters.

Агентство ознакомилось со справкой о смерти одного из россиян, выданной российским консульством в Дамаске. В документе от 4 октября указано имя 36-летнего жителя Краснодарского края Сергея Поддубного. Он умер в городе Тиас провинции Хомс 28 сентября. В качестве причины его смерти называется «обугливание тела». В справке не упоминается род деятельности мужчины, его родственник и знакомый рассказали Reuters, что Поддубный был гражданским и отправился в Сирию по частному контракту для участия в боевых действиях.

В документе погибшему присвоен номер 131. Агентство отмечает, что, согласно российским правилам оформления подобных документов, ведомства последовательно подсчитывают число смертей начиная с 1 января календарного года. Таким образом, на момент оформления справки консульство зарегистрировало 130 смертей российских граждан на территории Сирии. При этом, по словам представителя российского консульства в Дамаске, среди них нет действующих военнослужащих.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил Reuters, что власти «не располагают информацией об отдельных гражданах, которые посещают Сирию».

В Министерстве обороны и консульстве России в Сирии не ответили на запросы агентства о комментарии. 

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