Митинг сторонников единства Испании в Барселоне

В Барселоне проходит митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании, считающих незаконным решение парламента автономного сообщества о провозглашении независимости, передает РИА Новости.

"Да здравствует Испания!", "Да здравствует Каталония!" — поют участники митинга. На спинах у них – флаги Испании и официальные флаги Каталонии.

На вопрос, почему сторонники единой Испании раньше не заявляли о себе, создав впечатление, что большинство жителей автономного сообщества поддерживают независимость, участники митинга говорят, что "верили в правительство, что оно защитит".

Крупная акция сторонников сохранения Каталонии в составе Испании пройдет в воскресенье. Ее организатором выступило "Гражданское общество Каталонии".