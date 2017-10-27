В Азербайджане в последнее время все чаще говорят о бесполезности европейских структур, которые к тому же оказывают неприкрытое давление на Баку. И потому неудивительно, что эксперты, да и чиновники обсуждают вопрос возможного прекращения сотрудничества между Азербайджаном и, к примеру, Советом Европы.

На днях на эту тему высказался помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Новруз Мамедов, заявивший, что решение о выходе из Совета Европы зависит от Азербайджана. «Азербайджан терпелив. Азербайджан при необходимости может предпринять любой шаг в своих интересах. В ПАСЕ и Европе никто не хочет выхода Азербайджана из Совета Европы, поэтому вопрос не может ставиться в форме выхода Азербайджана из этой структуры», — сказал Мамедов.

Помощник президента отметил, что сегодня мировое сообщество больше всего нуждается в справедливости. «Но, к сожалению, ПАСЕ и подобные структуры приносят справедливость в жертву мелким геополитическим интересам», — сказал он. Новруз Мамедов отметил, что там, где нет справедливости, не может быть универсальных ценностей, о которых говорит Запад. «Если нет справедливости, то права, свободы человека будут использоваться целенаправленно, как политический фактор», — сказал он.

Кроме того, коснулся этого вопроса и замминистра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев, заявивший, что выход Азербайджана из Совета Европы – неправильная идея, несмотря даже на двойные стандарты и несправедливость в отношении Азербайджана».

В свою очередь в беседе с haqqin известный аналитик и журналист, проживающий в Праге обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов рассказал о том, что сейчас происходит системное давление на Азербайджан со стороны Европы и Запада в целом:

- К европейскому и западному фактору сейчас «приспосабливаются» вторичные игроки, в том числе и Армения.

Как мне кажется, все дело в европейско-российском разломе, ситуации в Сирии, Турции, на Ближнем Востоке.

Возможно, в Европе сейчас посчитали, что Баку испытывает ее терпение, балансируя между Западом и Россией. Ситуация усложнилась, так как Баку, как считают на Западе, все сильнее затягивает в российскую орбиту.

При этом лично я абсолютно убежден, что никакого вступления Азербайджана в Евразийский экономический союз не будет. Однако намеки на движение в сторону ЕАЭС очевидны, и на этот вызов и стал отвечать Запад.

- А что Европе нужно от Азербайджана?

- Европа хочет, чтобы Азербайджан занимал сбалансированное положение, как в последние 20 лет.

- То есть, чтобы не было намеков на сближение с Россией?

- Знаете, есть такое понятие, как «русский мир», и оно в последнее время стало значительно шире. Эта «волна» пошла на Ближний и Средний Восток. И Азербайджан в какой-то момент мог упустить начало давления Запада. Впрочем, это большая геополитика с вкраплениями конспирологии.

Если же говорить проще, то Европе нужен Азербайджан, который олицетворяет собой своего рода «движение неприсоединения». А Баку, находящийся в поиске своего нового позиционирования, не устраивает Европу, ведь на Азербайджане много чего завязано, включая и такого важного игрока, как Турция.

- Отказ Азербайджана от сотрудничества с Европой, возможный выход из Совета Европы может обеспокоить европейских игроков?

- Я не думаю, что дело дойдет до выхода Азербайджана из Совета Европы. Мне кажется, что проблема будет решена. Возможен некий торг по вопросам прав человека и политзаключенных и т.д. Маятник дойдет (если еще не дошел) до своей крайней восточной точки и постепенно будет менять свою траекторию в сторону Запада. Уверен, что даже в самые тяжелые моменты отношений между Западом и Азербайджаном обе стороны поддерживают контакты. Так что все решаемо.