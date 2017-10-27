Подписаться на уведомления
 

Россия требует коридор в Армению не заметили сенсационное заявление Медведева

Автор: Джейхун Наджафов, собкор 

Грузы с пунктом назначения «Армения» в железнодорожный маршрут Баку - Тбилиси - Карс (БТК) не попадут, утверждает источник haqqin.az в правительстве Азербайджана.

В соглашении по БТК есть пункт о том, что участники проекта не предпримут действий, которые бы противоречили государственным интересам и безопасности стран - участниц проекта. При этом структура, регулирующая работу проекта - Координационный совет - имеет возможность контролировать соблюдение условий межправительственного соглашения, в частности, перевозку грузов для третьих  стран.

Отметим, что официальное открытие БТК запланировано на 30 октября этого года. 

Как сообщил haqqin.az грузинский эксперт, экс-советник президента Вахтанг Маисая, Грузия не имеет возражений по поводу транспортировки грузов в Россию, поскольку сейчас официальный Тбилиси старается наладить гуманитарное и экономическое сотрудничество с Москвой. Грузия надеется, что сотрудничество РФ с БТК в какой-то мере будет содействовать тому, чтобы Россия открыла свой рынок для грузинских товаров.

В то же время В.Маисая не скрывает, что завершение железнодорожного пути БТК не остановило попыток РФ и Армении задействовать маршрут из Абхазии в Армению через грузинскую территорию.

Медведев выступил с сенсационным заявлением в Ереване

Железная дорога Москва - Сухуми - Ереван перестала функционировать двадцать три года назад из-за грузино-абхазского конфликта. Во время состоявшегося в этом месяце визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Ереван российский премьер заявил, что участие Армении в ЕАЭС напрямую зависит от восстановления этого железнодорожного пути. То есть Медведев в мягкой форме выдвинул ультиматум Тбилиси, который приостановил свое участие в обсуждениях на эту тему. В Армении очень надеются на активное участие Москвы в лоббировании этого проекта. Интересно, что политический истеблишмент Грузии так увлекся муниципальными выборами, что ни власти, ни оппозиция не отреагировали на высказывание Медведева, отмечает Маисая.

А заявление довольно значимое и несет в себе угрожающие факторы. Россия очень заинтересована в развитии и расширении ЕЭАС и, естественно, пойдет на решительные действия, чтобы открыть коридор в Армению.  К сожалению, Тбилиси проявляет в таком важном вопросе политическую безалаберность, считает грузинский эксперт, сказал он.

4391 просмотров


Старости
Washington Post: «Армения устроила резню в Карабахе»
Washington Post: «Армения устроила резню в Карабахе»
Наша погода
Сегодня 19° / 14°
29 Окт 25° / 15°
30 Окт 26° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9782 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

ИГИЛ уже в Киргизии?
Евросоюз за единую Испанию
Красный Крест о судьбе азербайджанок в Ираке и Сирии оперативно
В Азербайджане у волков больше прав, чем у людей наши абсурды
Чиновники в Баку опровергают науку: указом отменить оползень наши абсурды
Куда заведет Каталонию бунт? по горячим следам
Каталонские футболисты не празднуют независимость
Азербайджанские боксеры в финале чемпионата Европы
Известного футболиста арестовали за избиение подруги
Россия требует коридор в Армению не заметили сенсационное заявление Медведева
Вадим Дубнов: «На Азербайджан идет системное давление Европы и Запада» эксклюзив
Митинг сторонников единства Испании в Барселоне
Reuters: В Сирии погибли более 130 российских наемников
Иракская армия занимает новые районы Курдистана по горячим следам
Азербайджанец умер в переполненной камере «Матросской тишины»
Мадрид распустил правительство и парламент Каталонии Обновлено 00:23
Турция продолжает стягивать войска к сирийской границе
Из Каталонии массово уходит бизнес
Венгрия наложила вето на саммит Украина-НАТО
Барзани просто так не сдается наш комментарий
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Иране Есть погибшие и раненые
Глава Amazon вновь обогнал Билла Гейтса в рейтинге Forbes
Каталонии дали три дня на отмену независимости
Германия против независимости Каталонии
Новая функция в WhatsApp
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться