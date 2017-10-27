Грузы с пунктом назначения «Армения» в железнодорожный маршрут Баку - Тбилиси - Карс (БТК) не попадут, утверждает источник haqqin.az в правительстве Азербайджана.

В соглашении по БТК есть пункт о том, что участники проекта не предпримут действий, которые бы противоречили государственным интересам и безопасности стран - участниц проекта. При этом структура, регулирующая работу проекта - Координационный совет - имеет возможность контролировать соблюдение условий межправительственного соглашения, в частности, перевозку грузов для третьих стран.

Отметим, что официальное открытие БТК запланировано на 30 октября этого года.

Как сообщил haqqin.az грузинский эксперт, экс-советник президента Вахтанг Маисая, Грузия не имеет возражений по поводу транспортировки грузов в Россию, поскольку сейчас официальный Тбилиси старается наладить гуманитарное и экономическое сотрудничество с Москвой. Грузия надеется, что сотрудничество РФ с БТК в какой-то мере будет содействовать тому, чтобы Россия открыла свой рынок для грузинских товаров.

В то же время В.Маисая не скрывает, что завершение железнодорожного пути БТК не остановило попыток РФ и Армении задействовать маршрут из Абхазии в Армению через грузинскую территорию.

Железная дорога Москва - Сухуми - Ереван перестала функционировать двадцать три года назад из-за грузино-абхазского конфликта. Во время состоявшегося в этом месяце визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Ереван российский премьер заявил, что участие Армении в ЕАЭС напрямую зависит от восстановления этого железнодорожного пути. То есть Медведев в мягкой форме выдвинул ультиматум Тбилиси, который приостановил свое участие в обсуждениях на эту тему. В Армении очень надеются на активное участие Москвы в лоббировании этого проекта. Интересно, что политический истеблишмент Грузии так увлекся муниципальными выборами, что ни власти, ни оппозиция не отреагировали на высказывание Медведева, отмечает Маисая.

А заявление довольно значимое и несет в себе угрожающие факторы. Россия очень заинтересована в развитии и расширении ЕЭАС и, естественно, пойдет на решительные действия, чтобы открыть коридор в Армению. К сожалению, Тбилиси проявляет в таком важном вопросе политическую безалаберность, считает грузинский эксперт, сказал он.