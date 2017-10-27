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Известного футболиста арестовали за избиение подруги

 

Вратарь французского «Ланса», до этого защищавший цвета «Пари Сен-Жермен», чемпион Франции по футболу Николя Душе арестован по подозрению в избиении подруги, сообщает Le Parisien.

Футболист был задержан накануне в своем доме. Прибывшие на место силовики обнаружили обнаженную девушку с кровоподтеками и синяками. Жертва сама открыла им дверь, а в комнате полицейские увидели Душе, от которого исходил сильный запах алкоголя.

Как отмечает источник, футболист схватил подругу за волосы и ударил головой об пол.

Душе выступает за «Ланс» с 2016 года. До этого он защищал цвета , в составе которого четыре раза стал чемпионом Франции.

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