Азербайджанские боксеры в финале чемпионата Европы

На проходящем в турецкой Анталье молодежном чемпионате Европы по боксу стали известны имена финалистов, в этом списке также два боксера из Азербайджана.

Воспитанник тренера Вагифа Ширинова Амин Кушков в весовой категории 75 кг в полуфинале встретился с украинцем Иваном Папакиным. Наш боксер не дал сопернику ни единого шанса - 5:0. В финале он померится силами с россиянином Даниэлем Тетеревым.

Успех Кушкова продолжил Мухаммед Абдуллаев (+91 кг). Завершив первые два боя нокаутом, он добился технической победы над Йосипом Билетиком (Хорватия), также нокаутировав своего противника в третьем раунде. В бою за золотую медаль Абдуллаеву предстоит сразиться с представляющим Грецию Вагканом Наницаняном.

Два других наших боксера, вышедших в полуфинал, не смогли достичь финала. Гасан Ибрагимов (49 кг), проигравший Сахилю Алахвердову (Грузия), и Сурет Гараев (81 кг), уступивший россиянину Руслану Колесникову, завершили первенство с бронзовыми медалями.

Отметим, что финальные матчи пройдут завтра.