Каталонские футболисты не празднуют независимость

Главная спортивная команда Каталонии - "Барселона" - предпочла не заметить сегодняшнего провозглашения республики. Далеко не все так хотели независимости Каталонии, как могло показаться ранее, сообщает Лайф.

Сторонники суверенитета — бывшие и действующие футболисты "Барселоны" Жерар Пике, Хави и Карлес Пуйоль — проигнорировали сегодняшнее решение каталонского парламента, хотя 1 октября призывали граждан голосовать на референдуме.

Твиттер "Барселоны" рассказывает о тренировке в преддверии выезда в другую неспокойную часть Испании — Страну Басков, где "сине-гранатовым" на выходных предстоит играть с "Атлетиком" из Бильбао.