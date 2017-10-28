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Каталонские футболисты не празднуют независимость

 

Главная спортивная команда Каталонии - "Барселона" - предпочла не заметить сегодняшнего провозглашения республики. Далеко не все так хотели независимости Каталонии, как могло показаться ранее, сообщает Лайф.

Сторонники суверенитета — бывшие и действующие футболисты "Барселоны" Жерар Пике, Хави и Карлес Пуйоль — проигнорировали сегодняшнее решение каталонского парламента, хотя 1 октября призывали граждан голосовать на референдуме.

Твиттер "Барселоны" рассказывает о тренировке в преддверии выезда в другую неспокойную часть Испании — Страну Басков, где "сине-гранатовым" на выходных предстоит играть с "Атлетиком" из Бильбао.

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