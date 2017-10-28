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Куда заведет Каталонию бунт? по горячим следам

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

А в пятницу в этой автономной области Испании произошел настоящий бунт. Неопределенная ситуация, повисшая после референдума о независимости, когда провозглашение курса на отделение все откладывалось, закончилась таки провозглашением собственной государственности Каталонией. И в ответ, опять же, абсолютно ожидаемо, последовали резкие шаги Мадрида, взявшего на себя прямое управление регионом.

Референдум 1 октября, проведенный вопреки запрету конституционному суду Испании и попытками противодействия со стороны национальной полиции и гражданской гвардии, создал очень двусмысленную ситуацию. С одной стороны, подавляющее большинство проголосовавших высказались за независимость. Раз народ так высказался – нужно выполнять. С другой стороны, голосование проходило в условиях, когда никто не может гарантировать точность результата, но даже официально объявленная каталонскими властями  независимость указывает, что приняло участие значительно меньше половины граждан автономии.

Выходит, народ не поддержал? Но признать провал референдума, который не поддержала к тому же ни одна страна и ни одна международная структура, а, главное, не признал Брюссель как столица Евросоюза, означало бы самоубийство для местных сепаратистов. Поэтому ими был предпринят странный шаг: 10 октября акт о независимости как бы подписали, но тут же заморозили: дескать, на время диалога с Мадридом.

Правительство во главе с лидером Народной партии Мариано Рахоем ни разу не отошло от жесткой позиции: никакой независимости, провозглашенной вне законных процедур, быть не может. Вместо диалога Барселоне предложено было определиться: независимость или нет? Если независимость, последует введение в действие статьи 155 Конституции. В соответствии с ней распускается правительство, и парламент автономной области, финансы, административные органы и полиция переходят в прямое управление из испанской столицы. Сепаратистов загоняли в ловушку: объявление о независимости будет означать прекращение даже нынешней автономии. Потянув еще время, руководство Каталонии решило, что этой ловушки не миновать.

Буквально в считанные минуты после провозглашения независимости на экстренном заседании правительства Испании было принято решение об отставке главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона и его кабинета, роспуске местного парламента и назначении на 21 декабря выборов в каталонский парламент. Стороны продолжают попытки переиграть друг друга, но у сепаратистов очень мало вариантов.

Карлес Пучмедон

Пока все, что смог сделать Пучдемон в имиджевом плане, - это заявить о том, что путь к независимости должен быть исключительно мирным. Рахой же в свою очередь заверил, что период прямого правления Мадрида должен быть максимально коротким, чтобы как можно быстрее вернуть каталонцам автономию, которой их лишили авантюристы-сепаратисты. Между тем именно воплощение этих решений на практике – независимости Барселоной и прямого правления Мадридом – вызывает наибольшие вопросы. Никто не хочет пролития крови, но, например, Пучдемону и членам его правительства грозит до тридцати лет тюрьмы за устроенный мятеж с целью отделения от Испании.

Можно ли его арестовать, не вызвав массовые протесты? А как воспрепятствовать действиям национальной полиции, когда она будет брать под контроль административные здания в Барселоне? Честь обязывает сопротивляться.

И если опасные перспективы массового сопротивления центральным властям просматриваются, то шансы на выстраивание параллельных «независимых» структур управления – никак. Тем более что все внешние влиятельные игроки опять повторили: никаких отношений с Барселоной никто устанавливать не станет.

Законная власть – в Мадриде. Если же каталонцы намерены бунтовать, процветанию их богатого края быстро придет конец. Уже сейчас под давлением тревожных обстоятельств Каталонию одна за другой покидают компании, не желая подвергать риску свой бизнес. И это аргумент посильнее недовольства испанского короля.

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