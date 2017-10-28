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Чиновники в Баку опровергают науку: указом отменить оползень наши абсурды

Автор: Махмуд Суанлы, отдел социума 

«Поселки Зых и Масазыр, юго-восточное и восточное крыло Бакинского амфитеатра, Баилов, территория от «20 участка» до Бибиэйбата являются  потенциально опасными оползневыми зонами», - заявил во время недавней встречи с журналистами заведующий отделом ландшафтоведения и планирования ландшафта Института географии НАНА Мирнух Исмаилов.

Несмотря на то, отметил М.Исмаилов, что специалисты неоднократно предупреждали о необходимости проводить на этой территории работы по укреплению склонов, до сегодняшнего дня никаких конкретных мер принято не было.

Ученый предупреждает, что множество строений в бакинских поселках Зых и Масазыр, а также на северном и северо-восточном склонах Гюнешлинского плато в настоящее время находятся под угрозой оползневого разрушения.

Категорически не согласен с заявлением специалиста заведующий отделом по работе с органами местного самоуправления Исполнительной власти Хатаинского района Этибар Ахмедов (пос. Зых расположен на территории Хатаинского района).

«Мы приняли все необходимые меры. Этим вопросом лично занимается заместитель главы ИВ района Теймур Азизов», - сообщил Этибар Ахмедов haqqin.az.

По словам Э.Ахмедова, работами по укреплению зоны оползня непосредственно руководит заведующий отделом по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Фаик Алиев.

Странно, почему укрепительными работами занимается сотрудник, ведающий проблемами беженцев. Но чиновник объяснил: «Оползень произошел на месте расселения вынужденных переселенцев, потому–то вопросом и занимается соответствующий сотрудник», - ответил Этибар Ахмедов.  

Железная логика! Получается, что, если оползень будет угрожать магазинам или рынку, проблемой займется отдел, ведающий торговлей?! С соответствующим, разумеется, качеством…

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