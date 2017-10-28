В конце октября в селах Чешмели и Орьят Шекинского района было зафиксировано несколько случаев нападения волков на стадо овец.

Хищники растерзали всех домашних животных фермера Оруджа Мамедова из села Чешмели. В тот же день в селе Орьят, которое находится на расстоянии пяти километров от Чешмели, пострадали хозяйства фермеров Худаверди Исмайлова и Сакита Шахмарданова. Волки загрызли несколько овец.

Надо сказать, что в последнее время в сельских районах Азербайджана нападения волков на домашних животных происходят довольно часто. Порой звери набрасываются и на людей.

Во времена СССР популяция волков регулировалась путем их отстрела. За 70 лет существования СССР было уничтожено более 1,5 млн серых хищников.

Метод периодического отстрела до сих пор используется и в России. В некоторых регионах РФ, скажем, на Камчатке за шкуру волка даже положено вознаграждение в размере 30 тысяч рублей, в Вологодской области за убитого волка можно получить несколько меньше - от 3 до 4,5 рублей.

В отличие от России в Азербайджане не применяется система вознаграждения охотников. У нас, напротив, охотникам приходится платить за получение лицензий на отстрел животных. Сегодня разрешение на охоту на кабана можно получить, заплатив 16 манатов 50 гяпик, на зайца — 2 маната 20 гяпик. Цена разрешения на отлов дагестанского тура составляет 24 маната 75 гяпик.

Однако отстрел волков в Азербайджане категорически запрещен. Как заявил haqqin.az заведующий сектором Министерство экологии Рагуб Мирзоев, наша страна присоединилась к конвенции, запрещающей охоту на этих хищников.

«Отстрел волков допускается лишь при возникновении опасности для людей. В противном случае уничтожение волка считается административным правонарушением», - отметил эколог.

Но ведь в настоящее время в отдельных регионах Азербайджана возникла реальная угроза жизни людей, не говоря уже о существенном материальном ущербе, который хищники наносят сельчанам.

«В случае обращения местного населения Минэкологии может провести рейды, во время которых проводится отгон волков с определенной территории», - объяснил ситуацию Р.Мирзоев.

По мнению бывшего заместителя председателя Союза охотников Азербайджана Таира Расулова, популяция волков в Азербайджане является довольно высокой, в связи с чем не понятно, что заставило наша страну присоединиться к конвенции, запрещающей отстрел волков.

Между тем напомним, что отстрел волков запрещен Бернской конвенцией 1979 года об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе, и именно к этому соглашению присоединился Азербайджан.

Но вот соседняя Грузия, несмотря на то, что тоже присоединилась к данной конвенции, в сентябре этого года официально разрешила охоту на волков, после того как участились случаи нападения этих животных на людей.

Ну а в Азербайджане, пока ведомства обсуждают ситуацию с серыми хищниками, страдают люди и домашние животные.