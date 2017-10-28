Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о том, что получил доступ к более чем 1300 иностранным женам и детям, людей, подозреваемых в участии в террористических организациях. Все они были задержаны иракскими военными и содержатся неподалеку от Мосула. Среди них, как отмечается в сообщении Reuters, есть и азербайджанцы.

Международные организации уже призвали все стороны боевых действий в Ираке и Сирии обращаться с задержанными (а речь идет о женщинах и детях – Ред.) в соответствии с международным правом, которое запрещает пытки или казни и закрепляет право на справедливое судебное разбирательство.

По имеющимся данным, в Ираке содержатся более 300 семей, чьи члены – выходцы из Турции. Много представителей бывших советских республик, таких как Азербайджан, Россия и Таджикистан, пишет Reuters.

«В настоящее время мы посещаем и оказываем гуманитарную помощь 1300 женщинам и детям различных национальностей, которые содержатся под стражей в Ираке около Мосула», - заявил заместитель директора МККК по Ближнему Востоку и Северной Африке Патрик Гамильтон.

Женщины и дети находятся под стражей в Ираке с 30 августа после падения города Тал-Афар.

МККК осудил представителей властей и ополченцев в Ираке и Сирии, которые поклялись уничтожить врагов, среди которых, как уже ясно, оказались и плененные азербайджанки и их дети.

Гамильтон предупредил, что такая «дегуманизация» может привести к незаконным пыткам или казням: «Разговор об уничтожении или истреблении не способствует решению проблемы».