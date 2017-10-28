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ИГИЛ уже в Киргизии?

 

Боевики террористической группировки «Исламское государство» совершили нападение в Бишкеке на сотрудника правоохранительных органов. Об этом сообщает агентство SITE, ретранслирующее сообщения подконтрольного террористам Amaq News Agency.

Как сообщает SITE, террористы убили сотрудника милиции в Бишкеке. Другие подробности происшествия не указываются.

В пресс-службе МВД Киргизии заявили, что в ночь на 26 октября был убит оперуполномоченный сотрудник уголовного розыска РУВД Первомайского района Бишкека Уларбек Майрамбеков.

Инцидент произошел в 03:00 по местному времени в районе пересечения улиц Боконбаева и Исанова. Милиционер попросил коллегу подвезти его до этого места и вышел из машины. Позднее он был найден мертвым. По предварительной информации, неизвестный нанес милиционеру множественные ножевые ранения.

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