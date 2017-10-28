В США узбека посадили на 15 лет за желание убить Обаму

Суд Нью-Йорка приговорил гражданина Узбекистана Абдурасула Джурабоева к 15 годам тюремного заключения за намерение пополнить ряды террористической организации "Исламское государство", сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Министерства юстиции США.

"Ответчик намеревался осуществлять насилие, будучи членом ИГ, и был готов к деятельности как на территории США, так и за границей", - сказал заместитель прокурора.

Согласно заявлению Минюста, в 2014 году Джурабоев опубликовал на узбекоязычном сайте сообщение, в котором выразил желание стать смертником и убить занимавшего в то время пост президента США Барака Обаму.

В марте 2015-го Джурабоев пытался вылететь из Нью-Йорка в Стамбул с целью проникнуть в Сирию и 14 августа того же года признал свою вину.