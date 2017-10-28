25 октября за считанные дни до нового традиционного митинга национал-радикальной части азербайджанской оппозиции – Нацсовета экс-депутата Д.Гасанлы и Фронта критически настроенного блогера, политика Али Керимли, спецслужбы осуществили одну из самых успешных спецопераций, ликвидировав ячейку террористического подполья. В нашумевшей перестрелке ваххабитов со спецназом Службы Государственной Безопасности в городе Хырдалане удалось пресечь деятельность одной из опаснейших групп исламистского подполья, намеревавшейся претворить в жизнь несколько заранее планируемых терактов в Баку.

Религиозная ячейка, заданная миссией дестабилизации ситуации, планировала организацию теракта и 28 октября на митинге оппозиции. Однако, спецслужбы обнаружили и это крыло исламистского подполья, вступив в бой с оказавшей вооруженное сопротивление преступной группировкой, в которую входили жители поселка Локбатан - Бахтияр Мамедсадиг оглу Алекперов, Анар Мехман оглу Масимли по прозвищу «Абу Юнис» и Джавид Гусейн оглу Гусейнли.

Теракты предотвращены, бандитское подполье, прикрывавшееся исламистскими лозунгами уничтожено, спасены жизни тысяч мирных жителей… И, наконец, сегодня 28 октября оппозиция вопреки всем опасностям и рискам может собрать на стадионе «Мехсул», нареченной «Продуктовой площадью», всех оставшихся в стране национал-маргиналов - своих сторонников из небольшой, ограниченной социальной базы недовольных политикой нынешних властей.

Как должны были поступить лидеры оппозиции, претендующие не на госпереворот или цветную революцию, а на мирный приход к власти?! Выразить благодарность властям за раскрытый заговор ваххабитских фанатиков, и в полной безопасности, под гарантией безопасности воспользовавшись своим конституционным правом, провести мирную акцию, разрешенную властями.

Как же отреагировали лидеры оппозиции на экстренное сообщение спецслужб, перестрелку в Хырдалане, где бойцы СГБ ценой своей жизни сражались с бандитами из опасного подполья? Накануне рано утром, сразу после распространенного сообщения лидер национал-радикалов Али Керимли обвинил власть в намеренной провокации против сегодняшнего митинга. А его сторонники пошли еще дальше – стали раскручивать версию о преднамеренном срыве сегодняшней акции протеста.

Опять, все выглядит нелепо, несуразно и бестолково.

Во-первых, властям, по-большому счету нечего срывать на Продуктовой площади, поскольку за последние годы национал-радикалам, появившимся на обломках старой эльчибеевской нацдековской оппозиции, удалось собрать на этой площади всего-навсего несколько тысяч своих сторонников. Даже сами оппозиционеры критикуют А.Керимли и Дж.Гасанлы за череду провальных акций, и неспособность мобилизации протестного электората на борьбу с властью. Оппозиционеры собирают на акциях не электорат, а всего лишь выродившуюся, ограниченную социальную базу.

Власти в большей мере, чем сами оппозиционеры заинтересованы в проведении именно таких акций протеста. Хорошая картинка, свидетельствующая об отсутствии массового протеста в стране. Где еще найти столь убедительный аргумент отсутствия массового недовольства, в чем заверяют мировое сообщество противники президента И.Алиева.

Во-вторых, попытаемся поверить в искренность слов А.Керимли. Допустим, вся эта игра рассчитана на неумелое нагнетание атмосферы страха и терактов на протестной площади. По логике А.Керимли, спецслужбы подучили исламских фанатиков выступить против власти, осуществить теракты, забросать бомбами стадион Мехсул, чтобы напугать несколько сот или тысяч человек, которые вот уже на протяжении 8 лет изредка собираются на стадионе в нагорной части Баку и несколько часов изливают душу, устраняя собственные девиации и комплексы?! Где же логика оппозиционеров?

И с другой стороны, что могут изменить митинги в Азербайджане? Сменить политический режим или свергнуть власть? Так в годы своего ренессанса в преддверии прихода к власти нынешнего президента нацдеки собирали на площадях сотни тысяч протестующих. Былой лидер оппозиции Иса Гамбар собирал в сотни раз больше людей, представляя не виртуальную, а, честно говоря, реальную опасность власти. Даже в те времена власть не прибегала к подобным методам расправы со своими противниками, что же говорить о сегодняшнем дне, когда горстка разуверившихся разношерстных маргиналов с флагами Евросоюза и транспарантами политического шиизма тщетно пытается вдохнуть жизнь в умерщвленный самими же лидерами-соглашателями протестный и распавшийся электорат?!

Но спецслужбы все же ответили организаторам сегодняшнего митинга. Не репрессиями и разгоном предстоящей "демонстрации немощности", а первичными следственными материалами.

На государственном телеканале AzTV, спецслужбы выложили всю доказательную базу о подготовке терактов. Видимо оперативники пасли террористов не один день. Позволили раскрыть все свои связи, завязки, цели и явки…

Ваххабитское подполье кустарным способом изготовило зажигательные устройства и испытало их на территории поселка Локбатан. Глава преступной группировки Бахтияр Алекперов, которого избрали «эмиром» регулярно связывался с находящимся заграницей неким «Абу Мусой» и информировал его о предстоящих планах группировки. В частности, помимо терактов на митинге оппозиции, террористы планировали взорвать объекты нефтяной инфраструктуры и с целью захвата оружия совершить нападение на одну из воинских частей.

А вот митинг оппозиции для атаки был выбран неслучайно. Террористы хотели посеять панику среди населения и дестабилизировать политическую ситуацию в стране, чтобы спокойно претворить в жизнь свои планы. «То, что происходит в Сирии, мы можем сделать и в Азербайджане», - говорит голос одного из террористов.

Мы представляем вниманию читателей и на суд зрителей доказательную базу, представленную гостелевидению спецслужбами.

Вот какое опасное подполье было ликвидировано азербайджанской СГБ.