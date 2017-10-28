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В США подсчитали число жертв в случае войны в Корее

 

В случае возобновления вооруженного конфликта на Корейском полуострове жертвами первых дней войны станут сотни тысяч людей. Об этом со ссылкой на доклад Исследовательской службы Конгресса США сообщает Bloomberg.

Отмечается, что даже при применении не ядерного оружия, а обычных видов вооружений, в первые дни погибнут от 30 тысяч до 300 тысяч человек. Исследователи пришли к таким значениям, исходя из способности северокорейской артиллерии выпускать до 10 тысяч снарядов в минуту. Также указывается, что война непосредственно затронет 25 миллионов человек, живущих по обе стороны границы.

Также в Конгрессе США допустили, что в конфликт могут быть втянуты Китай, Япония и Россия. Также возможно вовлечение в войну США.

При этом в докладе указывается, что Вашингтон рискует оказаться на грани военного столкновения с Китаем. В документе возможная реакция Пекина названа «пожалуй, самым существенным геополитическим вопросом, который возникнет в результате вооруженного конфликта на полуострове».

В начале октября эксперты опубликовали оценки, согласно которым, в случае возникновения ядерного конфликта КНДР с Японией и Южной Кореей погибнут 2,1 миллиона человек, различного рода увечья получат до 7,7 миллиона.

Оценки основываются на том, что Пхеньян обладает 25 ядерными боеголовками для баллистических ракет и использует их все против Южной Кореи и Японии одновременно. Определена и мощность боеголовок — от 15 до 250 килотонн. Согласно наихудшему варианту, одномоментно погибнут 2,1 миллиона человек, различного рода увечья получат до 7,7 миллиона.

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