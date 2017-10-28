Спецпрокурор США по "российскому делу" выдвинул первые обвинения‍

Спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США и якобы связях предвыборной кампании Дональда Трампа с Москвой Роберт Мюллер готов предъявить первые обвинения по указанному делу, передает телеканал CNN.

Телеканал сообщает, что обвинения уже сформулированы, но без оглашения деталей. Министерство юстиции США может опубликовать эти данные уже в начале следующей недели.

"Мы не знаем пока, против кого именно эти обвинения и какого они рода", — заявил ведущий телеканала, отметив, что о подробностях будет сообщено в понедельник или же в предстоящие выходные. Также неизвестно число лиц, уличенных в противоправном антиамериканском деянии.

Комментаторы телеканала подчеркнули, что обвинения могут иметь отношение к финансовым преступлениям, раскрытым в ходе расследования Мюллера, но не касаться непосредственно "сговора" штаба Трампа с Россией.

Среди фигурантов расследования, в частности, зять и сын президента США, а также Пол Манафорт, руководивший предвыборной кампанией Трампа.