Подписаться на уведомления
 

Спецпрокурор США по "российскому делу" выдвинул первые обвинения‍

 

Спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США и якобы связях предвыборной кампании Дональда Трампа с Москвой Роберт Мюллер готов предъявить первые обвинения по указанному делу, передает телеканал CNN.

Телеканал сообщает, что обвинения уже сформулированы, но без оглашения деталей. Министерство юстиции США может опубликовать эти данные уже в начале следующей недели.

"Мы не знаем пока, против кого именно эти обвинения и какого они рода", — заявил ведущий телеканала, отметив, что о подробностях будет сообщено в понедельник или же в предстоящие выходные. Также неизвестно число лиц, уличенных в противоправном антиамериканском деянии.

Комментаторы телеканала подчеркнули, что обвинения могут иметь отношение к финансовым преступлениям, раскрытым в ходе расследования Мюллера, но не касаться непосредственно "сговора" штаба Трампа с Россией.

Среди фигурантов расследования, в частности, зять и сын президента США, а также Пол Манафорт, руководивший предвыборной кампанией Трампа.

1306 просмотров


Старости
Новая спецоперация СГБ: задержаны 4 террориста
Новая спецоперация СГБ: задержаны 4 террориста срочно
Наша погода
Сегодня 18° / 14°
29 Окт 24° / 14°
30 Окт 26° / 13°
31 Окт 18° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9782 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Попытка самоубийства на бакинском базаре
Учительница Г.Алескерова: «Директор школы предложил мне стать его любовницей. Я отказала. Меня уволили» приемная haqqin.az
Британских моряков уволили из-за наркотиков и секса
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
Спецпрокурор США по "российскому делу" выдвинул первые обвинения‍
В США подсчитали число жертв в случае войны в Корее
Армяне продолжают интенсивные обстрелы
Они планировали атаку на военных, теракт на митинге и ликвидацию Али Керимли фото, видео
В США узбека посадили на 15 лет за желание убить Обаму
ИГИЛ уже в Киргизии?
Евросоюз за единую Испанию
Красный Крест о судьбе азербайджанок в Ираке и Сирии оперативно
В Азербайджане у волков больше прав, чем у людей наши абсурды
Чиновники в Баку опровергают науку: указом отменить оползень наши абсурды
Куда заведет Каталонию бунт? по горячим следам
Каталонские футболисты не празднуют независимость
Азербайджанские боксеры в финале чемпионата Европы
Известного футболиста арестовали за избиение подруги
Россия требует коридор в Армению не заметили сенсационное заявление Медведева
Вадим Дубнов: «На Азербайджан идет системное давление Европы и Запада» эксклюзив
Митинг сторонников единства Испании в Барселоне
Reuters: В Сирии погибли более 130 российских наемников
Иракская армия занимает новые районы Курдистана по горячим следам
Азербайджанец умер в переполненной камере «Матросской тишины»
Мадрид распустил правительство и парламент Каталонии Обновлено 00:23
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться