Учительница начальных классов специальной школы-интерната №12 для детей с ограниченными возможностями Гюльнар Алескерова лишилась работы, позволив себе отказаться от непристойного предложения директора учебного заведения Аллахверди Велиева.

Уволенная учительница обратилась в суд с иском о восстановлении на работе и предосталении компенсации за пропущенные ею рабочие дни. О том, с чем ей, работая в интернате, пришлось столкнуться, Гюльнар Алескерова рассказала в интервью haqqin.az.

«По распределению Министерства образования с апреля 2016 года я работала педагогом-воспитателем в специальной школе-интернате №12. Поначалу с директором школы А.Велиевым и педагогическим коллективом у меня были нормальные отношения. Вскоре директор школы вообще предложил должность старшего педагога-воспитателя. Помимо прочего, это сулило значительную прибавку к зарплате – как рядовой педагог я получала 290 манатов, а в случае назначения на должность старшего педагога-воспитателя получала бы 800 манатов. Директор объяснил такое свое благорасположение тем, что знает о моей личной жизни – и что я из семьи вынужденных переселенцев, и что, что рассталась с мужем и сама поднимаю троих детей. Однако Велиев поспешил объяснить, что его доброта и щедрость отнюдь не безвозмездны - за это я должна благосклонно ответить на его непристойное предложение, то есть стать его любовницей.

Увидев, как я потрясена и возмущена, директор принялся уверять, что за это он создаст для меня в этой школе особые условия, а потом посодействует, чтобы после его ухода директором школы назначили меня. Он даже обещал построить мне дом на принадлежащем ему земельном участке. Разумеется, я резко отвергла его предложение и покинула его кабинет», - утверждает Гюльнар Алескерова.

По словам учительницы, многие работники школы слышали ее скандальное объяснение с директором, после которого у нее и начались проблемы.

«Получив отказ, А.Велиев пообещал устроить мне такую жизнь, что я сама напишу заявление об уходе. Случилось так, что вскоре на одном из собраний я поругалась с пожилой учительницей. В ходе конфликта она ударила меня. Я написала заявление об этом на имя директора школы. Директор перенаправил мое заявление в полицию и меня вынудили пройти экспертизу. Экспертиза подтвердила, что меня избили и сломали зуб. Некоторые мои коллеги потихоньку сообщили мне, что А.Велиев поручил людям из своего окружения спровоцировать меня на скандалы. Против той женщины, что меня ударила, возбудили уголовное дело, но я отозвала свое заявление, так как, несмотря ни на что, не желала ей зла.

Но директор вызвал меня и сказал, что больше не желает видеть меня в школе, так как уже всему коллективу известно о его непристойном предложении, обвинив меня в том, что это я всем рассказала. Через некоторое время я узнала, что А.Велиев послал в Минобразования жалобу на меня. Нас обоих вызвали в министерство, где в присутствии чиновника ведомства я рассказала о домогательствах директора школы.

В своей жалобе директор утверждал, что я регулярно опаздываю на работу и выхожу из класса, оставляя детей без присмотра. Между тем в нашей школе везде установлены камеры наблюдения, одна из которых расположена и у моего класса. Я потребовала, чтобы просмотрели видеозаписи, чтобы убедиться, опаздываю ли я и покидаю класс во время урока. Настаивала я и на том, чтобы расспросили родителей моих учеников и самих ребят о том, как я к ним отношусь. Эти дети умственно неполноценные, их нельзя оставлять без присмотра, и я постоянно находилась с ними», - говорит Г.Алескерова.

Уволенная учительница утверждает, что несмотря на наличии в школе уборщиц, классы заставляют убирать больных детей. И вообще обращаются с учениками недопустимо – оскорбляют и избивают.

«Ребятам вручают швабры и заставляли мыть полы, хотя таким детям нельзя давать такие предметы, ведь они могут ими разбить стекла, нанести увечья себе и другим. У меня есть фото и видеозаписи, свидетельствующие, как больных детей заставляют работать. Это фото и видео сняли работающие в школе учителя и передали мне. Все преподаватели боятся директора и сами не решаются говорить о безобразиях, творящихся в этой школе. А.Велиев заявляет, что уже 20 лет работает в этой школе и еще 6 лет будет ею руководить, намекая на высокопоставленных покровителей. Учителя записали на диктофон даже то, как он их оскорбляет. Все эти аудио- и видеозаписи я передала в министерство. Однако сотрудник министерства стал оправдывать директора, говоря, что он аксакал и что все это он делал не со зла.

В наш интернат продукты поставляет компания RED, которая тщательно следит за тем, чтобы в школу поступали именно те продукты, что указаны в меню. Однако после того, как провизия попадает в интернат, ее продают в магазине, принадлежащем директору А.Велиеву.

Воруют у детей и одежду. По моей жалобе Минобразования провело проверку в нашем интернате, но за день до того предупредило о ней директора. Разумеется, в день проверки в столовой были все те продукты, что указаны в меню. А за то, что дети убирают классы, наказали лишь уборщиц. А.Велиев заявил проверяющим, что дети занимаются физическим трудом и что им это полезно. По результатам проверки директору вынесли всего лишь предупреждение», - говорит Г.Алескерова.

Уволенная учительница, помимо Минобразования, обратилась к депутатам и правозащитникам. Эти обращения были рассмотрены и 1 июля директору интерната А.Велиеву было вынесено дисциплинарное взыскание.

«Его наказали, а на следующий день он подписал приказ о моем увольнении. Причиной моего увольнения он назвал мои опоздания на работу.

Как того требует Трудовой кодекс, не проводились ни собрание педагогического совета и ни заседание профсоюза. Зато протокол о заседании профсоюза задним числом подписали пять человек, один из которых – замдиректора, а другие – люди из ближайшего окружения А.Велиева», - говорит Г.Алескерова.

«13 апреля меня официально пригласили в Минобразования, о чем я в своем заявлении уведомила директора школы. А 14 апреля мне объявили выговор за прогул и вычли деньги из моей зарплаты. Минобразования предупредило А.Велиева, что он незаконно объявил мне выговор, так как я была приглашена в министерство. Однако директор не стал отменять вынесенный мне выговор», - сказала уволенная учительница.

По словам Г.Алескеровой, матери трех детей, она получает от государства в качестве социальной помощи 174 маната. Сводить концы с концами после увольнения с работы ей помогают родственники.

«Дело дошло до того, что из-за отсутствия денег я не могу отправлять своих детей в школу. Прошу вас о помощи, ведь мне и моим детям грозит гибель из-за нищеты», - молит учительница.

Отметим, что 30 октября в Бакинском апелляционном суде будет рассмотрена жалоба Гюльнар Алескеровой по поводу ее незаконного увольнения.

Наши попытки выйти на контакт с директором школы-интерната Аллахверди Велиевым успехом не увенчались. В школе нам сказали, что директора на работе нет, а по его мобильному номеру ответил другой человек.

Зато позже в редакцию пришло письмо из этой школы-интерната, в котором утверждается, что Гюльнар Алескерова уволена на основании решений педагогического совета и профсоюза школы за профессиональную непригодность, нарушение правил педагогической этики, очернение коллектива, систематические опоздания, невыполнение служебных обязанностей и т.д. В письме от имени коллектива школы также говорится, что суд Хазарского района отклонил жалобу Г.Алескеровой.