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На спонсируемой «Азерсун Холдингом» передаче прозвучала песня карабахских сепаратистов

Автор: Отдел информации 

В пятничном эфире телепередачи «Поле чудес», выходящей на российском «Первом канале», прозвучала песня «Джан Карабах» на армянском языке.

Участником программы был Георгий Гаспарян, представляющий, по словам ведущего программы Леонида Якубовича, Степанакерт (Ханкенди). Гаспаряну почти сразу выпал сектор «приз» на барабане. Получив свой подарок, армянин заявил о желании спеть. Тут же в студии появились музыканты, под аккомпанемент которых Гаспарян исполнил армянскую песню «Джан Карабах» (смотрите на видео с 06:45).

Все бы ничего, да только спонсором передачи «Поле чудес» является торговая марка «Азерчай», и Якубович дважды во время передачи отрекламировал азербайджанский бренд (смотрите на видео с 29:10 и с 46:10).

Но и это еще не все. Известный ведущий неоднократно приезжал в Азербайджан и как минимум дважды в этом году вместе с руководством «Азерсун Холдинга», являющегося производителем «Азерчая», посещал матчи футбольного клуба «Карабах». Был он и на недавней исторической игре чемпиона Азербайджана с «Атлетико».

Якубович не мог не знать о "карабахской проблеме" Азербайджана. Тем удивительнее, что спустя несколько дней после его приезда в Баку в эфире «Поле чудес» прозвучала армянская песня, посвященная... Карабаху.

Программа выходит не в прямом эфире, а значит, Леонид Аркадьевич вполне мог исключить исполнение песни сепаратистов из пятничного эфира «Первого канала». Но не сделал этого. Почему? Этот вопрос Якубовичу должны прежде всего задать его спонсоры – руководство «Азерсун Холдинга».

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