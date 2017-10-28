29-летний гражданин Азербайджана был задержан в аэропорту Франкфурта, сообщает haqqin.az со ссылкой на немецкое издание Merkurist.

Он прибыл во Франкфурт из Баку и должен был лететь дальше, во Францию. Однако на паспортном контроле нашего соотечественника не пропустили в шенгенскую зону и сдали полиции. Если верить Merkurist, проблема заключалась в том, что шенгенскую визу гражданин Азербайджана получил не в посольстве Германии. Сообщается, что немецкие власти взяли у азербайджанца залог в размере 150 евро и отправили его обратно в Баку.

Немецкое издание предоставило слишком мало информации, однако понятно, что шенгенская виза, хоть и не немецкая, у гражданина Азербайджана была. Иначе ему просто не позволили бы сесть на рейс Баку–Франкфурт. Судя по тому, что конечным пунктом путешествия была Франция, можно предположить, что виза была получена в посольстве этой страны в Баку.

Но в таком случае имела ли право франкфуртская полиция не пропускать транзитного пассажира? И как быть гражданам Азербайджана, которые планируют лететь в одну страну шенгенской зоны через другую? В какое посольство необходимо обращаться за визой?

За разъяснениями мы обратились в посольства Германии и Франции в Баку.

В пресс-службе немецкой дипмиссии отказались комментировать конкретный случай, заявив, что, «если основной целью визита является Германия, то в таком случае за визой нужно обращаться в немецкое посольство. Если же вы планируете провести примерно одинаковое время в нескольких европейских странах, то следует обращаться в посольство той страны, в которую вы въезжаете первым».

Как видим, ни первый, ни второй вариант не подходит к описанному выше случаю. Куда обращаться транзитным пассажирам, летящим через Германию? И почему у гражданина Азербайджана потребовали немецкую визу, ведь «основной целью визита» была не Германия, а Франция? Увы, эти вопросы остались без ответа.

Более развернуто haqqin.az ответили в пресс-службе посольства Франции:

«Если гражданин отправляется во Францию, и у него есть соответствующие доказательства этому – билет, бронь отеля и т.д., то он, конечно же, должен обращаться за визой в наше посольство, даже если летит транзитом через Франкфурт или какой-либо другой город в шенгенской зоне.

Сложно сказать, почему в данном случае гражданина Азербайджана задержали во Франкфурте и потребовали у него именно немецкую визу. Возможно, он не смог доказать, что летит во Францию, не предъявил пограничникам и полиции необходимых документов. Это лишь предположения. Информации недостаточно, поэтому можно лишь догадываться о причинах».

В целом в посольстве Франции подтвердили: если гражданин запланировал поездку во Францию, то визу он должен получать в посольстве Франции, а не в посольстве страны, через которую он летит транзитом, будь то Германия, Австрия, Италия и т.д.

Отметим, что посольство Франции в Баку выдает также визы для поездок в Испанию, Португалию, Нидерланды, Бельгию и Люксембург.