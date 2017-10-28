Азербайджанка с детьми погибла под бомбами в Сирии

Азербайджанка по имени Ульвия, фамилия которой не сообщается, на днях вместе со своими троими детьми погибла в результате авиаудара, пишут сирийские СМИ.

Согласно информации, женщина вместе с мужем и детьми в возрасте 15, 12, и 10 лет перебралась в Сирию несколько лет назад из Хачмазского района Азербайджана. Ульвия и ее муж Джавид были религиозными радикалами и в Сирии присоединились к боевикам «Исламского государства». Вскоре мужчина пропал без вести, а его жена и дети на днях погибли под бомбами.