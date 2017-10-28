Несмотря на усилия властей страны, коррупция в сфере высшего образования Азербайджана по-прежнему носит хронический характер. На днях Генпрокуратура Азербайджана сообщила о возбуждении уголовного дела по фактам коррупции в Азербайджанском государственном экономическом университете (АГЭУ).

АГЭУ, бывший Нархоз, не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов. В советские годы из-за массового взяточничества в вузе его даже расформировали, переформатировав в филиал Ленинградского института экономики. В таком качестве бакинский Нархоз просуществовал до 2000 года.

Но коррупция, к несчастью, подобно ВИЧ-инфекции, может не проявляться открыто, притаиться, однако полностью не исчезнуть. Haqqin.az попытался выяснить, какие факторы более всего становятся причиной мздоимства в вузах страны.

Эксперт по вопросам образования Этибар Алиев в беседе с haqqin.az выразил мнение, что в недавнем прошлом одной из причин коррупции в высшей школе становился, как это ни удивительно, депутатский статус. Ректоры вузов, можно сказать, все как один являлись депутатами парламента, и таким образом имели возможность «под крышей» депутатской неприкосновенности присваивать или использовать не по назначению выделяемые государством на развитие вузов средства. И нередко возглавлявшие институты-университеты люди пользовались этим в своих личных интересах. Свидетельством тому громкие судебные процессы о коррупции в университетах языков (АУЯ), «Тефеккюр» и др.

Другим источником коррупции по сей день являются переводы из вуза в вуз. В частности, в бытность ректором АГЭУ Ш.Гаджиева тысячи абитуриентов, не набравших достаточное для поступления количество баллов, непонятно как переводились в университеты, РФ, в основном республик Северного Кавказа. Нередко такие российские «вузы» не имеют ни аккредитации, ни каких-либо свидетельств о законной деятельности.

До назначения министром образования Микаила Джаббарова в наших вузах были чуть не узаконены поборы со студентов за сдачу сессионных экзаменов. После ряда увольнений преподавателей-взяточников положение нормализовалось, но гарантировать, что пагубное явление полностью искоренено, никто не возьмется.

Еще одна кормушка для нечистых на руку руководителей вузов – система платы за обучение. Контроль за целевым использованием перечисляемых учебным заведениям средств от платного обучения, вызывает определенное сомнение. Там много лазеек для присвоения средств под предлогом ремонта, строительства инфраструктуры и пр.

Как считает руководитель организации «Transparency – Азербайджан» Рена Сафаралиева, основной коррупционный доход в высшей школе составляют взятки за перевод из одного вуза в другой. На втором месте, но зато самые распространенные – «благодарность» за оценки, далее следуют «компенсации» за непосещение занятий.

Занятия же, по словам эксперта, студенты не посещают занятия по трем причинам: не желают учиться, потому как в вуз поступили по настоянию родителей; замужним и уже имеющим детей девушкам-студенткам вообще не до занятий; работающим студентам учиться и недосуг и не интересно, им бы поскорее «корочки» получить. Вот и платят все эти три категории студентов, чтобы их не отчислили. Ну а сумма взятки варьируется в зависимости от причины…

Вместе с тем Р.Сафаралиева подчеркивает, что благодаря принятым Минобразования мерам, затрудняющим перевод из непрестижных вузов в престижные, коррупционные возможности взяточников заметно снизились.