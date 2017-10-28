МИД: «Азербайджан поддерживает территориальную целостность Испании»

«Азербайджан поддерживает суверенитет и территориальную целостность Королевства Испании в пределах признанных на международном уровне границ», - заявил сегодня руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан выступает за мирное урегулирование нынешней ситуации на основе Конституции и законов Королевства Испании.

Он подчеркнул, что односторонние попытки изменения территориальных границ государства вопреки воле народа и центральной власти и при нарушении конституции и законов страны - неприемлемы.

«Азербайджанская Республика уже около 30 лет страдает от этого. Сепаратизм, практикуемый армянами с конца 80-х годов в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, с самого начала сопровождался грубыми нарушениями Конституции СССР и законов Азербайджанской ССР. На этом фоне в Нагорно-карабахской автономной области после этнической зачистки коренного азербайджанского населения и совершенных против него актов насилия и террора 10 декабря 1991 года был проведен, вопреки воле азербайджанского народа и с участием только армянской общины Нагорного Карабаха, незаконный и нелегитимный референдум о независимости региона. После распада СССР и обретения независимости Азербайджаном и Арменией последняя начала открытую войну против Азербайджана, оккупировав Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов и совершив на оккупированных территориях этническую зачистку коренного азербайджанского населения. Агрессия Армении против Азербайджана и оккупация его земель все еще продолжаются», - заявил представитель внешнеполитического ведомства.