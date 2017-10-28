Подписаться на уведомления
 

Месть Джаббарова за брата: хотел отрезать голову фото; видео

 

В помещении магазина села Даймедаглы Бардинского района 28-летний Мовлан Джаббаров нанес ножевые ранения своему односельчанину Халигу Мамедову, сообщает телеканал ARB TV.

Местные жители говорят, что после того, как М.Джаббаров нанес ножевые ранения Х.Мамедову в области лица и шеи, он попытался отрезать ему также голову. Однако свидетели инцидента помешали ему это сделать. Раненый Х.Мамедов был доставлен в Центральную больницу района.

Отмечается, что девять лет назад Халиг Мамедов убил брата Мовлана Джаббарова, после чего добровольно сдался полиции.

По факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело; начато следствие. 

 

2117 просмотров


Старости
Новая спецоперация СГБ: задержаны 4 террориста
Новая спецоперация СГБ: задержаны 4 террориста срочно
Наша погода
Сегодня 19° / 14°
29 Окт 25° / 15°
30 Окт 26° / 13°
31 Окт 18° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9782 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

В Баку задержан известный рэпер
Министр обороны Турции едет в Баку
Министр обороны Армении отправился в Карабах
Ильхам Алиев на открытии нового парка в Баку фото
В Турции арестованы десятки террористов ИГИЛ
Маклеры от имени государства вершат произвол приемная haqqin.az
Глава Европарламента: никто не признает независимость Каталонии
Месть Джаббарова за брата: хотел отрезать голову фото; видео
МИД: «Азербайджан поддерживает территориальную целостность Испании»
За что дают взятки в азербайджанских вузах мнения и оценки
Азербайджанка с детьми погибла под бомбами в Сирии
Азербайджанца с шенгеном не пропустили в Европу Посольства Германии и Франции отвечают haqqin.az
На спонсируемой «Азерсун Холдингом» передаче прозвучала песня карабахских сепаратистов
Мадрид назначил нового руководителя Каталонии обновлено
Попытка самоубийства на бакинском базаре
Учительница Г.Алескерова: «Директор школы предложил мне стать его любовницей. Я отказала. Меня уволили» приемная haqqin.az
Британских моряков уволили из-за наркотиков и секса
В Баку автомобиль насмерть сбил пешехода
Спецпрокурор США по "российскому делу" выдвинул первые обвинения‍
В США подсчитали число жертв в случае войны в Корее
Армяне продолжают интенсивные обстрелы
Они планировали атаку на военных, теракт на митинге и ликвидацию Али Керимли фото, видео
В США узбека посадили на 15 лет за желание убить Обаму
ИГИЛ уже в Киргизии?
Евросоюз за единую Испанию
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться