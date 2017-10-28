В помещении магазина села Даймедаглы Бардинского района 28-летний Мовлан Джаббаров нанес ножевые ранения своему односельчанину Халигу Мамедову, сообщает телеканал ARB TV.

Местные жители говорят, что после того, как М.Джаббаров нанес ножевые ранения Х.Мамедову в области лица и шеи, он попытался отрезать ему также голову. Однако свидетели инцидента помешали ему это сделать. Раненый Х.Мамедов был доставлен в Центральную больницу района.

Отмечается, что девять лет назад Халиг Мамедов убил брата Мовлана Джаббарова, после чего добровольно сдался полиции.

По факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело; начато следствие.