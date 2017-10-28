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Глава Европарламента: никто не признает независимость Каталонии

 

Никто не признает независимость Каталонии, считает председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни. Это свое мнение выразил он в опубликованном сегодня газетой Il Giornale интервью.

«Европа не забудет, что в Каталонии покусились на конституционное устройство Испании, которая в свою очередь является частью Евросоюза. Поэтому отделение от Испании - это отделение от Европы. Жители Каталонии в равной степени являются и европейцами и испанцами, - приводит издание слова главы ЕП. - Никто не признает независимость Каталонии».

«Мы никогда не относились к этому нейтрально. Европейские институты с самого начала ясно дали понять, что это - внутренний вопрос Испании и что нашим собеседником в его решении будет именно премьер-министр Испании Мариано Рахой», - продолжил Таяни, отметив также, что «Испания - демократическая страна со свободными выборами». «В целях восстановления правового государства Рахой назначил проведение выборов в Каталонии, что является правильным и демократическим решением», - подчеркнул он.

«Европа не может состоять из маленьких стран, - сказал глава ЕП. - Я поддерживаю административные автономии, но ценности, объединяющие нас, должны оставаться неприкосновенными. В противном случае ущерб будет столь же огромный, как в Каталонии».

Накануне парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении автономией независимости и начале «учредительного процесса», которому надлежит заложить основы нового суверенного государства.

Вслед за этим сенат (верхняя палата парламента) одобрил просьбу Мадрида о запуске 155-й статьи Конституции королевства, которая ранее никогда не применялась. Эта норма позволяет ограничить самоуправление Каталонии. Цель этих мер - проведение новых региональных выборов в течение шести месяцев для восстановления правопорядка в регионе.

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