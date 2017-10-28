Последние несколько лет жители поселка Баилово живут в ожидании сноса своих домов и переезда в новые квартиры. В других ли районах столицы или в том же поселке, покажет время.

Слухи о том, что Баилово будет перестраиваться, так как включен в генеральный план застройки Баку, ходили давно. Вопрос переезда актуализировался после решения Кабинета министров «О дополнительных мерах по ускорению социально-экономического развития Сураханского, Насиминского, Хатаинского, Наримановского, Низаминского, Ясамальского, Сабаильского, Пираллахинского и Хазарского районов Баку».

Реализуемый сегодня в девяти районах Баку пилотный проект предусматривает строительство в течение 5 лет 254 высотных зданий и переселения в них 49 614 человек, живущих в частных домах и «хрущевках».

По словам председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Аббаса Алескерова, «пилотный проект предусматривает снос в течение 5 лет 1 094 жилых зданий общей площадью 893 тысяч квадратных метров, или 15 857 квартир».

Маклер Шахмар от имени государства

На днях жители домов, расположенных по адресу: ул. Ханлар, 10, 12. 14, 16, 18, 20 поселка Баилово Сабаильского района Баку получили уведомления о том, что срок эксплуатации их жилья истек и дома подлежат сносу как аварийные. Что этот процесс будет происходить в рамках исполнения решения №86 Кабинета министров Азербайджана от 25 февраля 2016 года. Что на месте сносимых домов в соответствии с распоряжением главы Исполнительной власти Сабаильского района г. Баку №127 от 25 сентября 2017 г. ООО «Qala Group» спроектирует и построит новые высотные здания.

В конце уведомления к жильцам квартир, подлежащих сносу, содержится просьба обращаться по всем исходящим из вышеуказанного вопросам в офис компании «Qala Group», расположенный в баиловском бизнес-центре по адресу: ул. Гурбана Аббасова, 29.

И вот здесь начинается самое интересное. Дело в том, что жители домов, расположенных по адресу: ул. Ханлар 10, 12, 14, 16, 18, 20 и ул. Алибея Гусейнзаде, 8, уже вдоволь наслушались различных условий, озвученных им «адвокатом» Шахмаром и несколькими маклерами, представляющимися сотрудниками компании «Qala Group».

Однако ни этот самый Шахмар, ни маклера во время общения с проживающими на улице Ханлар жильцами не представили им ни свои удостоверения личности, ни документы, свидетельствующие об их принадлежности к компании «Qala Group». Большинство жителей вышеуказанных домов предполагают, что это обычные перекупщики, желающие скупить жилье по дешевке у хозяев квартир и продать его подороже компании-застройщику.

Так ли это или иначе, но каждому из жильцов, которые в августе-октябре приходили по приглашению в снимаемый офис, Шахмар и маклера делали отличные друг от друга предложения. То жителям Баилово категорически заявляли, что никакой речи о денежной компенсации быть не может, так как компания в течение двух лет (в других случаях – за 18 месяцев, за 30 месяцев, за три года) построит новую высотку или новые высотки и поселит в них жильцов сносимых домов. То владельцам квартир предлагали взамен «старому» «новое» жилье в Хырдалане или на Зыхском шоссе. То в качестве компенсации Шахмар предлагал гражданам от 1000 до 1500 манатов за квадратный метр жилья.

Я спросил: «Почему людей дурят?»

«Мне позвонили и пригласили в снимаемый в бизнес-центре «Sapphire Plaza» офис, - рассказывает журналист Расим Бабаев, проживающий на улице Ханлар. - В помещении находилось несколько маклеров и представившийся адвокатом компании «Gala group» Шахмар. Мне показали плановый чертеж квартиры, в который я смогу заселиться через 2 года, когда будет построено новое здание на месте сноса наших домов. Когда я попросил разрешения сфотографировать чертеж, последовал отказ. На вопрос, почему мне нельзя сделать снимок плана, Шахмар сказал: «Сфотографируете, когда договоримся и подпишем контракт».

В течение 20 минут Шахмар и маклера пытались убедить меня довериться их обещанию о том, что через 2 года я смогу заселиться в новое здание. В свою очередь, я просил выплатить мне деньги, чтобы я мог приобрести новую квартиру сейчас в Баку, а не дожидаться в течение двух лет обещаемого жилья, снимая угол в чужом доме и таская за собой нашу мебель. Мне также показали проект жилого здания-«гармошки», состоящего из нескольких корпусов с волнообразными балконами. Одни корпуса включали в себя 12 этажей, другие – 9.

«Максимум, что мы можем вам заплатить за квадратный метр – 1500 манатов», - заявил мне Шахмар. Когда я ему сообщил, что по соседству с нами (в 50-100 метрах от гостиницы Sapphire Plaza) жильцам снесенных одноэтажных домов другая строительная компания заплатила по 2500 манатов и больше за квадратный метр, он обвинил меня во лжи, заявив, что таких цен не существует. На мой вопрос о том, находится ли основной офис «Gala group» в Ясамальском районе, Шахмар ответил, что они не имеют никакого отношения к упомянутой мной компании.

Придя на работу, я связался по мобильному с Шахмаром. На звонок ответил маклер, передавший затем телефон ему. Я вновь попросил у них разрешения на фотосъемку плана предложенной мне квартиры и эскиза здания, на что сначала маклер, а затем уже и Шахмар заявили, что проект дома еще «сырой», недоработанный. Что в течение 5-10 дней над ним завершат работу. Что мне позвонят и пригласят через N-ное количество дней для фотосъемок эскиза здания.

Следующий мой вопрос о том, почему же людей дурят, показывая им заведомо официально неутвержденный проект, пытаясь выбить их соглашения на подписание соответствующих документов о согласии на снос собственного жилья, остался без ответа. Ничего путного я не услышал и на свое замечание о том, что на эскизе здания балконы волнообразные, тогда как на плане квартиры они прямоугольные.

В конце телефонной беседы Шахмар мне сказал, что меня пригласили в офис для того, чтобы договориться о новом жилье, а не для того, чтобы я проводил по итогам нашего общения журналистское расследование. Больше меня не беспокоили и в офис не приглашали. В отличие от моих соседей, которым названивали по несколько раз в день. Которых приглашали в офис неоднократно. И которым жаловались на меня, заявляя о том, что по соседству с ними живет журналист-демагог», - рассказал Р.Бабаев.

А жильца Абилова обвинили в провокации

Субхан Абилов, проживающий на улице Ханлар, 12, также пожелал получить деньги за свою квартиру, а не дожидаться времени, когда на месте сносимых домов будет построена новая высотка.

«Я отказался от жилья в новостройке, попросив деньги за свою квартиру, так как не представляю, в том числе, куда девать мебель. На что Шахмар заявил мне, что 1000-1200 манатов за квадратный метр не сделают мне погоду. Мои просьбы показать проект здания были проигнорированы. Вместо этого мне предложили квартиру в новом жилом доме, который, как сказали маклера, строится для работников президентского аппарата в поселке Ахмедлы, добавив, что в настоящее время построены шесть этажей высотки. Когда я вставил свое замечание в их систему подсчета оплаты за квадратуру помещений, сказав, что я больше 20 лет проработал в ЖЭКе и занимался чертежами квартир, меня обвинили в провокации», - отметил он.

По словам С.Абилова, сначала ему сказали, что в новом здании квартиры будут иметь площадь 25 и 45 квадратных метров, а затем заявили, что квартир с такой квадратурой проектом не предусматривается.

«Мне показали чертеж с тремя девятиэтажными зданиями, которые будут построены на месте наших домов. Когда я сфотографировал чертеж, меня попросили никому не показывать снимок. За квадратный метр мне предложили 1000-1200 манатов. Максимум – 1500 манатов», - рассказывает сосед С.Абилова Ахмед Садыхов.

Квартиру в строящемся на Украинском круге здании «для президентского аппарата» предложили также и Зауру Векилову, проживающему по адресу: ул. Ханлар, 12.

«Я отказался от жилья в новом здании. Тогда мне предложили квартиру в строящемся на Украинском круге здании для президентского аппарата. Также мне обещали взамен моей жилплощади квартиру на Зыхском шоссе. Более того, один из маклеров вызвался найти для нашей семьи двухкомнатную квартиру на Баилово. Я сделал вид, что согласился. Через 4 часа он позвонил мне и сказал, что я могу посмотреть новое жилье. Я спросил, квартира в новостройке? Он отметил, что нет, в старом здании. Я естественно отказался от такого варианта», - сказал З.Векилов.

Другим гражданам было сказано, что проект застройки предусматривает три 12-этажных и два 9-этажных здания. Что квартиры в них будут иметь площадь 59, 76, 81 квадратных метра. Потом, правда, при повторном приглашении жильцов в офис, вдруг «выяснялось», что квартиры будут иметь минимальную площадь от 100 и больше квадратных метров, а посему жителям «необходимо взять по 1500 манатов за квадратный метр, выселяться и покупать себе новое жилье в другом месте». Им предлагали жилье и на Зыхском шоссе, и даже в Хырдалане.

А недовольные поведением маклеров жильцы здания, расположенного по адресу: ул. Алибея Гусейнзаде, 8, направили официальную жалобу на имя главы Исполнительной власти Сабаильского района Эльдара Азизова. В документе отмечается, что несколько человек, представляясь сотрудниками компании «Qala Group», скрывая, при этом, свои имена и фамилии, в мае-августе 2017 года, неоднократно приходили к ним во двор и заявляли, что их здание является аварийным и поэтому подлежит сносу.

«Их выступления от имени азербайджанского правительства очень напрягало жителей дома. Эта компания, оставив в стороне аварийные здания, решила сносить крепкие дома… Они заявляли «мы снесем ваш дом и вы, жители, будете заключать соглашение только со строительной компанией» и «Азербайджанское государство не дает никаких гарантий в этом вопросе», - говорится в официальной жалобе, которая также была представлена жильцами дома в Кабинет министров Азербайджана.

Сегодня вдоль дороги на улице Ханлар, параллельно домам, установлены железные штыри. В ближайшее время здания будут обнесены забором, однако местные жители так до сих пор и не получили ответы на свои вопросы. Им так до сих пор не представили никаких конкретных проектов и планов застройки территории. Жильцы остаются в неведении того, что же их ожидает в ближайшем будущем. И стоит ли верить обещаниям, если условия, представляемые им маклерами, противоречат друг другу.

Особые вопросы возникают также относительно того, каким именно образом исполняется утвержденное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым решение правительства страны. Особенно с учетом того, что в следующем году в республике пройдут очередные президентские выборы. Ведь глава государства неоднократно просил соответствующие структуры при реализации пилотного проекта не обижать граждан и делать все во имя их блага. А, тем временем, живущие на улице Ханлар люди продолжают получать противоречивую информацию. И никакой официальной конкретики от строительной компании до сих пор нет.