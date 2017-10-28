В Турции арестованы десятки террористов ИГИЛ

В Анкаре задержаны 49 членов террористической организации «Исламское государство», говорится в сегодняшнем сообщении столичной прокуратуры.

Все задержанные являются иностранцами. Их гражданство и имена не разглашаются.

Отметим, что ранее полиция Стамбула сообщила, что с августа 2016 по август 2017 годов в Стамбуле были проведены 117 операций против членов ИГИЛ, в результате которых были задержаны 648 человек.

«Было установлено, что 282 человека из задержанных имели связи с ИГИЛ и воевали в составе бандформирований в Сирии и Ираке», - отмечалось в сообщении.

Также сообщалось, что в рамках борьбы с ИГИЛ за указанный период из Турции были депортированы 940 человек.

Ранее власти Турции заявили, что намерены еще усилить борьбу с ИГИЛ.