Сегодня в Сабаильском районе Баку в эксплуатацию был сдан новый парк спорта и отдыха. Как сообщает официальный сайт главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с созданными в парке условиями.
Сегодня в Сабаильском районе Баку в эксплуатацию был сдан новый парк спорта и отдыха. Как сообщает официальный сайт главы государства, президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с созданными в парке условиями.
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