В Баку задержан известный рэпер

27 октября жительница Баку Оксана Расулова обратилась в отделение полиции №5 Управления полиции Бинагадинского района с заявлением о том, что ее бывший супруг, ранее судимый Эльшад Алиев (Эльшад Хосе), избил ее, угрожая ножом. Как передает АПА, об этом сообщил замначальника пресс-службы МВД Орхан Мансурзаде.

По факту следственный отдел Управления полиции Бинагадинского района возбудил уголовное дело по статье 221.1 УК (хулиганство). Сам Э.Хосе был задержан. Проведенная медэкспертиза подтвердила факт получения О.Расуловой легких травм.

Следствие продолжается.