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МВД о резонансном ДТП в Геранбое

 

Ведется расследование по факту аварии автобуса, перевозившего хлопкоробов, в Геранбойском районе, говорится в сообщении МВД Азербайджана.

Согласно информации, 14 пассажиров были госпитализированы, 11 из них были отпущены домой после оказания первой медицинской помощи, лечение остальных продолжается. Состояние двоих из них расценивается как тяжелое.

Напомним, что в пятницу вечером на территории села Надиркенд Геранбойского района перевернулся перевозивший хлопкоробов автобус марки İsuzu, за рулем которого был житель села Саровлу Сабир Махмудов.

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