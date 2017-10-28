Ильхам Алиев поздравил Эрдогана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил своему турецкому коллеге Реджебу Тайипу Эрдогану поздравительное письмо в связи с Днем Республики Турции, сообщает официальный сайт главы государства.

«Турция сегодня уверенно движется на пути демократии и экономического развития. Роль и местоположение Турции позволяют ей проводить крупные международные собрания, саммиты. Приглашения Турции на участие Азербайджана в таких форумах свидетельствуют о братских отношениях между двумя странами», — отмечается в тексте поздравления главы государства.

Президент Ильхам Алиев в письме выразил уверенность, что азербайджано-турецкая дружба, стратегическое партнерство и союз будут и далее развиваться и крепнуть.

Президент Азербайджана пожелал турецкому народу благополучия и процветания.