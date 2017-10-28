Суд в Пакистане выдал ордер на арест экс-премьера Пакистана из-за того, что он не явился для дачи показаний в качестве обвиняемого. Наваз Шариф в ответ заявил, что непременно будет. Но позже. В первых числах января 2018 года.

Напомню, в июле нынешнего года Наваз Шариф был отстранен от власти в связи с выдвинутыми против него обвинениями в коррупции. Впрочем, haqqin.az рассказывал об этой истории, и повторять ее в подробностях нет особой необходимости. Но, как и предполагалось, с отставкой Шарифа интрига отнюдь не закончилась. Более того – получила новое развитие.

Прежде всего, ни обвинения в коррупции, ни отстранение от должности, ни отъезд за границу ничуть не отразились на авторитете Шарифа в его собственной, она же правящая, партии – Мусульманская лига Пакистана (PML-N). В начале октября однопартийцы вновь избрали его своим лидером, продемонстрировав тем самым, что приняли именно ту версию отставки, которую предложил им сам Шариф. А именно – что обвинения против него есть результат «заговора против демократии некоторых судей и военных».

Об этом экс-премьер заявил практически сразу после своего отстранения, выступая на многотысячных митингах своих сторонников в крупных городах Пакистана. «Пришло время решить, кто будет управлять этой страной. Пять судей и несколько генералов или 200-миллионный народ? - бросал он в толпу. – Для изменения судьбы нашей страны я готов пойти на революцию. Встанете ли вы рядом со мной?» И ответом ему было многотысячное «да!».

«Некоторым людям во власти противна идея прогресса Пакистана, поэтому они путем подлога и ложных обвинений отстранили избранного вами премьер-министра», - заявляла его дочь, 42-летняя Марьям, которая буквально через неделю после отставки отца включилась в избирательную кампанию в округе Лахор, где на место депутата пакистанской Национальной ассамблеи баллотировалась ее мать, жена Наваза Шарифа Кулсум Наваз (Kulsoom Nawaz). Которая, кстати, к этому времени уже знала о своем диагнозе – рак крови, но, тем не менее, нашла в себе силы вступить в борьбу за депутатское кресло – и победить.

Успешная политическая деятельность семьи Наваза Шарифа и самого экс-премьера заставили его обвинителей сбавить активность. Да, все прекрасно знают, что часть средств Шариф скрыл в офшорах, что часть его активов раскидана по подставным фирмам, но внезапно выяснилось, что единственное обвинение, которое хоть как-то подкреплено доказательной базой, – неуплата налогов с ежемесячно получавшегося им гонорара в 2000 долларов от зарегистрированной в Дубае небольшой инвестиционной компании.

Что же до других обвинений, в частности, по поводу скользких финансовых операций в Azizia Steel Company, Hill Metal Company, Flagship Investment и еще 15 компаний, то здесь позиция самого Шарифа и его семьи однозначна: «Знать ничего не знаем, ведать не ведаем, какие такие компании нам не принадлежат». О чем уже упоминавшаяся выше Марьям вместе с мужем, Мухаммедом Сафдаром, и заявили на днях в суде. Куда Наваз Шариф не явился, что, собственно, и послужило причиной выдачи ордера на его арест.

Однако неявка Шарифа была обусловлена весьма веской причиной. В настоящее время он находится в Саудовской Аравии, где, по сообщениям из хорошо информированных источников, проводит консультации с людьми из окружения наследного принца. Причем, как сообщают эти же источники, данные консультации проходят весьма плодотворно. И в плане бизнеса, и в плане политической поддержки саудитами Шарифа и его партии.

В начале 2000-х друзья из Эр-Рияда уже вытащили Шарифа из тюрьмы, где он отбывал пожизненный срок, а затем предоставили ему и 40 членам его семьи политическое убежище в Саудовской Аравии, где он и прожил больше десяти лет. Судя по всему, эти же друзья не бросят оказавшегося «в сложной жизненной ситуации» экс-премьера и сейчас. А если учесть, что, вернувшись из Королевства домой, Шариф через небольшое время сумел найти необходимые политические и финансовые ресурсы для возвращения в премьерское кресло, выводы напрашиваются сами собой.

После Эр-Рияда Наваз Шариф вернется в Лондон, где его жене предстоит очередной – третий по счету, сеанс химиотерапии. Так что в Исламабад он вернется только в начале 2018-го, а если быть точным, то 7 января. Ведь именно на это время им куплены билеты, копии которых адвокат экс-премьера уже предъявил в суде, доказывая, что его подзащитный скрываться не собирается.

Да и чего бы ему скрываться, если не успел судья подписать ордер на его арест, как тут же за Шарифа был внесен залог в размере 5 миллионов пакистанских рупий (около 47 тысяч долларов США). Обвинения против него рассыпаются на глазах, общественная поддержка «невинно пострадавшего» только нарастает, а он сам, как и его весьма боевая семья, уже требуют наказать причастных к «заговору против пакистанской демократии». С учетом поддержки саудитов и симпатий, которые испытывают к Шарифу некоторые влиятельные фигуры из администрации Трампа, в которой весьма недовольны пакистанскими военными и межведомственной разведкой, ISI–обвинителям экс-премьера впору задуматься о том, как самим не оказаться обвиняемыми.