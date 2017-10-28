Завтра в Баку будет облачно

29 октября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами возможен слабый туман, будет преобладать умеренный юго-западный ветер, сообщает Национальный центр гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха составит 13-15, днем - 20-24 градуса тепла. В Баку температура ночью ожидается 13-15, днем - 21-23 градуса тепла.
Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба, что ниже нормы. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана погода ожидается в основном без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможны дожди, местами ожидается туман. Будет преобладать местами усиливающийся западный ветер.
Ночью температура воздуха составит 9-14, днем - 20-25 градусов тепла. В горах ночью 5-10, днем - 14-19 градусов тепла.