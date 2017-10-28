В Афганистане разбился американский вертолет

Военнослужащий НАТО в Афганистане погиб при крушении вертолета на востоке страны, сообщила пресс-служба миссии, передает РИА Новости.

"Военнослужащий США скончался от ранений, полученных при крушении вертолета в провинции Логар в пятницу вечером", — говорится в пресс-релизе на сайте миссии.

Ранения получили еще шесть членов экипажа, все они госпитализированы.

По данным НАТО, вертолет не был сбит противником. Точная причина крушения пока не установлена, ведется расследование.

В Афганистане с 1 января 2015 года действует небоевая миссия НАТО "Решительная поддержка", главной целью которой является обучение и консультирование представителей афганских силовых структур. Она пришла на смену боевой операции, проводимой антитеррористической коалицией под командованием США и международными силами по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.