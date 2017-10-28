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Киргизский министр захоронил мумию по законам шариата и лишился работы

 

Министр культуры Киргизии Тугелбай Казаков, по приказу которого была захоронена мумия из Государственного музея, освобожден от занимаемой должности. Об этом в субботу, 28 октября, сообщает 24.kg со ссылкой на отдел информационной политики аппарата президента республики.

Соответствующий указ подписал глава государства Алмазбек Атамбаев.

20 октября сообщалось, что ученые-археологи республики потребовали вернуть в исторический музей мумию, которую ранее изъяли из экспозиции и захоронили. Археологи расценили действия ведомства как акт вандализма и направили письмо на имя президента страны.

Мумию из исторического музея захоронили в Баткенской области 14 октября по инициативе министра культуры. В ведомстве сослались на то, что из-за отсутствия оборудования ученые не могли исследовать мумию, а также на плохое состояние экспоната. Кроме того, Казаков привел и причины этического характера. «Мы — мусульмане, и согласно нашему шариату, нельзя умершего человека хранить долго, надо мумию захоронить», — отметил он.

Завотделом археологии Института истории и культурного наследия Академии наук республики Кадича Ташбаева тогда заявила, что решение о захоронении мумии было принято под давлением священнослужителей.

Мумия неизвестной женщины была найдена ленинградскими археологами в 1956 году в Баткенской области Киргизской ССР, ее датировали I-V веками нашей эры. Находка была передана в исторический музей Бишкека.

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