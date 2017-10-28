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МВД Испании назначило нового главу каталонской полиции

 

Власти Испании назначили Феррена Лопеса новым главой каталонской полиции (Моссос д'Эсквадра). Об этом сообщило в субботу министерство внутренних дел королевства.

МВД ранее освободило от данной должности Хосепа Луиса Траперо, который проходит по делу о возможном подстрекательстве к мятежу. После принятия 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, испанское ведомство взяло на себя компетенции департамента внутренних дел региона. Лопес являлся верховным комиссаром по территориальной координации Моссос д'Эсквадра.

В пятницу парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. Вслед за этим Сенат (верхняя палата парламента) одобрил просьбу Мадрида о запуске 155-й статьи конституции, которая ранее никогда не применялась. Затем председатель правительства Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей главу Каталонии Карлеса Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил парламент Каталонии и назначил на 21 декабря выборы в автономном сообществе.

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