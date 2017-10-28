В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу 29-летнего жителя Ленкорани Мирзы Вахабова. Председательствует на процессе судья Ирада Гасанзаде.

Следствием было установлено, что 17 апреля 2017 года М.Вахабов в поселке Мардакян пытался сорвать с плеч несовершеннолетней А.М. школьный рюкзак. Когда девочка начала кричать, Мирза Вахабов сбежал.

Через два дня он вновь попытался сорвать рюкзак с несовершеннолетней А.И. И в этом случае после криков девочки М.Вахабов сбежал.

Через три дня после инцидента Мирза Вахабов был задержан сотрудниками полиции. Ему было предъявлено обвинение по статье 29 (Покушение на преступление) и статье 180 (Грабеж). Решением суда в его отношении была применена мера пресечения в виде ареста на три месяца.

На следствии М.Вахабов заявил, что ранее был судим за воровство и разбой и после шестилетнего заключения вышел на свободу в 2010 году. Некоторое время после освобождения он работал в Баку разнорабочим, а затем отправился в Россию. После возвращения оттуда Мирза Вахабов вновь решил приняться за старое.

По словам обвиняемого, так как работы не было, он голодал несколько дней и ночевал на скамейках в парке Мардакян. Он просил деньги в долг у рабочих на базаре, в поселке и у своей тещи, работающей в пекарне. Однако денег ему никто не дал. Один из его знакомых предложил ему пообедать вместе с ним пирожками.

«Мы ели пирожки и выпивали, когда мне в голову пришла мысль отобрать портфель у школьницы. Я думал, что это не самое опасное преступление, и за него меня не арестуют. Я предполагал, что в рюкзаках у школьниц будут деньги, а мне всего-то нужно было пару манатов. Я выследил одну девочку и пошел за ней. Когда она вошла в подъезд дома, я попытался сорвать с ее плеч рюкзак. Но она стала кричать, и я сбежал», - сказал обвиняемый.

Потерпевшая А.И. заявила, что у нее в рюкзаке было 15 манатов, сотовый телефон и книги. Мужчина напал на нее сзади и попытался сорвать рюкзак. Однако девочка смогла вырваться и убежать. Дома она рассказала о случившемся брату, и они бросились догонять преступника. Но он успел сесть в автобус и уехать.

Потерпевшая А.М. сказала, что неизвестный мужчина преследовал ее и зашел за ней в подъезд дома, где попытался отнять у нее рюкзак, в котором было 10 манатов и телефон. Девочка стала кричать на преступника, а он потребовал, чтобы она замолчала. Девочка постучалась в квартиру соседей, и когда дверь открылась, Мирза Вахабов сбежал.

Приговором суда Мирза Вахабов осужден на 6 лет лишения свободы.