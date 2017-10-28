На свадьбе в Саудовской Аравии гостям «подарили айфоны»

Опубликованное на этой неделе видео со свадьбы в Саудовской Аравии набрало популярность среди пользователей Twitter, Instagram и YouTube на Ближнем Востоке.

Как сообщает египетское СМИ El Bashayer, причина в том, что авторы записи в описании утверждали, что каждому гостю в подарок дали новый iPhone 8.

На видеозаписи можно видеть, что действительно официанты несут подносы с множеством коробок, похожих на те, что используются для «айфонов».

Церемония проходила в городе Джидда на западе Саудовской Аравии. Многие пользователи, отмечают СМИ, раскритиковали организаторов свадьбы за такое расточительство.